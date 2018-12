Fãs de Manaus comentam teorias sobre fim de Game of Thrones

Manaus - A série de televisão Game of Thrones chega a sua oitava e última temporada em abril de 2019. Desde 2011, o fenômeno mundial vem conquistando legiões de fãs que se reúnem em bares e restaurantes para assistir os episódios e especular sobre o fim de seus personagens preferidos.

Ao longo da série foram sendo espalhadas profecias e pistas sobre o fim dos personagens. Algumas revelações foram previstas com sucesso pelos fãs, como o fato de Jon Snow ser filho de Lyanna Stark e Rhaegar Targaryen.

Uma das teorias mais apoiadas pelos fãs é a de que Cersei acabaria sendo morta pelo irmão, Jaime Lannister. Uma profecia disse que ela seria morta pelo seu irmão mais novo, que ela acreditava ser Tyrion, mas o público acredita que o assassino será o seu amante Jaime.

Outro grande mistério da série é sobre a identidade do "Príncipe que foi prometido", ou o "Azor Ahai", que estaria destinado a salvar o mundo do mal. Para o consultor de vendas Danilo Vinter, esse príncipe seria Jon Snow.

"Tem mais partes da teoria que indicam que o príncipe é o Jon por conta da espada flamejante. Os que acham que o 'príncipe' seria a Daenerys acreditam que essa espada seriam os seus dragões", explica Danilo.

O estudante Marcos Sérgio também acredita que Jon é o escolhido, mas queria muito algumas reviravoltas da série, entre elas que o príncipe da profecia acabasse sendo Sam Tarly.

"Eu gosto muito do personagem e espero que ele tenha um desfecho feliz na série", disse Marcos.

Samwell Tarly, um dos personagens da série





Tyrion Lannister contra Jon Snow

Uma das últimas teorias sobre a série é a de que a última temporada seria um confronto entre os protagonistas e preferidos do público, Jon Snow e Tyrion Lannister.

De acordo com a teoria, para obter um tratado de paz, Tyrion teria prometido a Cersei que o filho dela ficaria em segurança e iria herdar o trono de ferro após a morte de Daenerys, que é estéril.

No entanto, seu plano estaria ameaçado com o relacionamento amoroso de Jon com Daenerys e isso pode levar a uma guerra entre os dois personagens.

Danilo e Marcos não acreditam que esse conflito irá acontecer porque acaba saindo da personalidade de Tyrion Lannister. Mas a estudante Júlia Roberta acredita que seria um desfecho interessante para a série.

"Seria interessante se isso acabasse acontecendo, mas ao mesmo tempo seria doloroso ver os dois se enfrentando", disse a estudante.

Tyrion e Jon Snow ao se reecontrar na sétima temporada





Transmissões simultâneas

Júlia e Danilo costumam ir aos bares assistir os episódios da série com os amigos, mas também gostam de conhecer novas pessoas nesses ambientes.

"Gosto da emoção e da energia de todos estarem assistindo juntos o episódio, mesmo que sejam desconhecidos", explicou Júlia.

Apesar de todas as previsões, os fãs ainda se preocupam com os rumos da série. A última temporada irá estrear em abril de 2019 e contará com apenas seis episódios, ao invés dos tradicionais dez.

A preocupação é que o número de episódios não seja o suficiente para solucionar todas as tramas de maneira satisfatória, e acabar deixando personagens com desfechos inacabados. Em entrevistas, os produtores e atores da série já avisaram que o público deve se preparar para um final inesperado e chocante.

