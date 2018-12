Saiba quais são as atrações das principais casas de Forró em Manaus

A mistura de forró com axé e pagode começa a partir das 22h, na casa noturna da Zona Oeste, situada na Avenida do Turismo, nº 5625, bairro Tarumã | Foto: Divulgação

Manaus - Diretamente de Natal (RN), o novo "fenômeno das vaquejadas"' Thullio Milionário será atração principal do Pé de Serra do Alambique, nesta sexta (28). O cantor traz no repertório os sucessos do seu último CD lançado, "É pouco bom". As bandas Balanço da Sanfona, Forró Show e o cantor Jardel Santos também animam a festa que começa às 22h.

O famoso bar & cachaçaria está localizado na Avenida do Turismo, nº 5119, bairro Tarumã. O acesso é livre até 00h. A entrada com 'rolha' (1L de Whisky ou Vodka) também será liberada até esse mesmo horário. Após, o ingresso passa a custar R$ 25. O open bar, com bebida liberada até ás 03h da manhã, custa R$ 40.

Serviço

O quê: Pé de Serra do Alambique com Thullio Milionário, Balanço da Sanfona, Jardel Santos e Forró Show

Quando: 28/12 (sexta-feira)

Quanto: Entrada liberada até 00h. Após, R$ 25 (sem open bar) e R$ 40 (com open bar incluso).

Onde: Alambique Bar & Cachaçaria - Av. do Turismo, Nº 5119 – Tarumã – Zona Oeste

Horário: 22h

Informações e Reservas: (92) 98169 - 7618 / 99154 – 4664 / 99187-7723

'Pré-Réveillon' do João de Barro terá cinco atrações, neste sábado (29)

Neste último sábado (29) do ano, o João de Barro será mais do que especial. Meu Xodó, Balanço da Sanfona, Jardel Santos, Vai Garotão e Forró Show, estão escalados para comandar a festa de Pré-Reveillon dessa noite.

A mistura de forró com axé e pagode começa a partir das 22h, na casa noturna da Zona Oeste, situada na Avenida do Turismo, nº 5625, bairro Tarumã.

A entrada será liberada até 00h. Também será permitido levar sua “rolha” (1L por pessoa) sem pagar taxa, até esse mesmo horário. Após, o ingresso passa a custar R$ 30. Quem quiser comemorar seu aniversário durante o evento, pode fazer a reserva através do telefone (92) 98169-7618.

Serviço

O quê: Pré-Réveillon do João de Barro com Meu Xodó, Balanço da Sanfona, Jardel Santos, Vai Garotão e Forró Show

Quando: 29/12 (sábado)

Quanto: Portaria liberada até 00h, após R$ 30

Onde: João de Barro - Av. do Turismo, 215 – Tarumã – Zona Oeste (Antigo El Toro Loco)

Horário: 22h

Informações e reservas: (92) 98169 - 7618

*Com informações da assessoria

