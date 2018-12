Netflix surpreende com filme onde o espectador escolhe o final online

A estreia foi confirmada pela Netflix para esta sexta-feira (28). | Foto: Reprodução





Manaus – Quando os fãs de Black Mirror achavam que não havia mais como ser surpreendidos pela produção, a série mais uma vez chega mostrando o porquê se consolidou como uma das melhores ficções científicas dos anos 2.000. Lançando mais um audiovisual intitulado “Black Mirror: Bandersnatch”, o seriado convida o espectador a assistir um filme com duração de cinco horas onde você é quem decide como a história termina. A estreia foi confirmada pela Netflix para esta sexta-feira (28).

A ideia não é tão original quando se pensa em programas de televisão que já atuavam com esse tipo de proposta. No Brasil por exemplo, o lendário programa “Você Decide” apresentado pelo icônico Tony Ramos, mexia com o imaginário da população brasileira na década de 90 ao propor que o final de cada episódio fosse decidido pelo público por meio de ligações telefônicas.

No filme tudo deve acontecer de forma online e interativa enquanto a história é contada. Ainda não se sabe como será a dinâmica de preferências pelos diversos finais disponibilizados pela plataforma, mas se tratando de Black Mirror, não deve ser difícil confundir realidade com ficção.

De acordo com a sinopse divulgada de Bandersnatch, a trama irá acompanhar um jovem programador que transforma uma novela fantasiosa em um jogo. Rapidamente, realidade e mundo virtual se mesclam e começam a criar confusão. Assista ao trailler:

É interessante ressaltar, que "Bandersnatch" é o nome de um videogame, no qual aparece em 'Versão de Testes', episódio da terceira temporada da série, que brinca com a possibilidade de vários finais ao mesmo tempo. Críticos e apaixonados pela produção, arriscam inclusive, que é um dos melhores, se não o melhor episódio da série.

Além disso, "Bandersnatch" também foi o nome de um videogame desenvolvido na vida real pela Imagine Software, em 1984. O projeto, no entanto, nunca saiu do papel ou foi lançado ao público, história essa que também se repete no episódio Versão de Testes.

Também foi revelada a primeira imagem da produção , que possivelmente mostra os protagonistas do filme. São eles: Fionn Whitehead (Dunkirk), Will Poulter (O Regresso) e Asim Chaudhry (People Just Do Nothing). Segundo o The Independent, David Slade, diretor do episódio Metalhead, da quarta temporada de Black Mirror e que também trabalhou em Breaking Bad e American Gods, será o diretor.

