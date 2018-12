Música latina embala o Réveillon na Zona Norte de Manaus

Além das atrações musicais, a Noite Caribenha terá a tradicional queima de fogos para marcar a chegada de 2019 | Foto: Divulgação

Manaus - A virada do ano terá um clima “caliente” na Zona Norte de Manaus. Para celebrar a data, o Shopping do Chopp – Cervejaria Rio Negro promoverá a festa Noite Caribenha, nesta segunda-feira (31), a partir das 21h. A casa fica localizada na Rua Francisca Mendes, 49, no bairro Cidade de Deus.

O evento temático será embalado pelo melhor da música latina, com Taty Corazón, Luna LLena e Som 3 no comando do palco. Quem comparecer à festa poderá dançar ao som de bolero, rumba, merengue, mambo, salsa, cumbia, reggaeton, entre outros gêneros.

“Será uma mistura de ritmos para quem quer fugir do clichê e comemorar o réveillon de maneira diferenciada. Também é uma oportunidade de conhecer um pouco mais da música latino-americana, que tem ganhado cada vez mais fãs em todo o mundo”, destaca uma das organizadoras do evento, Socorro Albuquerque.

Além das atrações musicais, a Noite Caribenha terá a tradicional queima de fogos para marcar a chegada de 2019. Os ingressos serão vendidos durante a festa, na bilheteria da casa, ao valor de R$ 20 para a pista e R$ 50 para a área VIP com chope Rio Negro, água e refrigerante liberados das 22h às 03h. Mais informações através do telefone: (92) 9442-9168.

