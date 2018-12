Cinema nacional e shows marcam o último fim de semana do ano

Manaus – O final de semana que antecede as festas de Réveillon na capital do Amazonas promete ser recheado de atrações para todos os públicos e gostos. Antes da grande festa de Ano Novo, que acontece em três zonas da cidade em 2018, Manaus continua agitando a sexta-feira (28), o sábado (29) e o domingo (30) com programações que chegam musicalizando o feriadão, além da estreia de cinema, com filme nacional nas telonas.



Forró

O ritmo cresce cada vez mais entre os amazonenses. | Foto: Reprodução





O ritmo que é queridinho dos Amazonenses mais uma vez sacode o final de semana em Manaus. Diretamente de Natal (RN), o novo "fenômeno das vaquejadas"' Thullio Milionário será atração principal do Pé de Serra do Alambique, nesta sexta (28). O cantor traz no repertório os sucessos do seu último CD lançado, "É pouco bom". As bandas Balanço da Sanfona, Forró Show e o cantor Jardel Santos também animam a festa que começa às 22h.

O famoso bar & cachaçaria está localizado na Avenida do Turismo, nº 5119, bairro Tarumã. O acesso é livre até 00h. A entrada com 'rolha' (1L de Whisky ou Vodka) também será liberada até esse mesmo horário. Após, o ingresso passa a custar R$ 25. O open bar, com bebida liberada até ás 03h da manhã, custa R$ 40.

Já no sábado (29), o João de Barro será mais do que especial. Meu Xodó, Balanço da Sanfona, Jardel Santos, Vai Garotão e Forró Show, estão escalados para comandar a festa de Pré-Reveillon dessa noite.

A mistura de forró com axé e pagode começa a partir das 22h, na casa noturna da Zona Oeste, situada na Avenida do Turismo, nº 5625, bairro Tarumã.

A entrada será liberada até 00h. Também será permitido levar sua “rolha” (1L por pessoa) sem pagar taxa, até esse mesmo horário. Após, o ingresso passa a custar R$ 30. Quem quiser comemorar seu aniversário durante o evento, pode fazer a reserva através do telefone (92) 98169-7618.

Teatro Amazonas

O Teatro Amazonas terá o último concerto do ano, nesta sexta-feira (28) | Foto: Reprodução





Ainda em época natalina, visitar o Teatro Amazonas é um dos programas que não pode deixar de ser feito tanto por quem mora na capital, como também por quem anda de passagem pela cidade.

O Teatro Amazonas terá o último concerto do ano, nesta sexta-feira (28), às 20h, com a Orquestra Amazônica. O evento, promovido pelo Governo Amazonino Mendes, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), tem entrada a R$ 60 (R$ 30 a meia) para plateia/frisas e gratuita para os demais assentos.

De acordo com o maestro Marcelo de Jesus, que vai reger o concerto, a Orquestra Amazônica foi montada especialmente para este espetáculo. “Alguns músicos estão de recesso, então montamos esta orquestra para este último espetáculo do ano no Teatro Amazonas, aproveitando, também, a Temporada de Cruzeiros, com uma programação para os turistas que estarão na capital”, explica.

Mostra Japonesa

A exposição fica em cartaz até o mês de março de 2019 | Foto: Reprodução





Fugindo do ambiente musical, outra opção que contempla o lazer de toda a família são as exposições “Kyo-Ningyo: Bonecas do Japão” e “Dioramas de Patrimônios Mundiais Japoneses”. A iniciativa partiu do Consulado Geral do Japão no Amazonas e é mergulho na cultura oriental, tão acentuada na região Amazônica por conta de japoneses que vivem na área.

As exposições ficam abertas ao público até março de 2019 em cartaz no Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro). As mostras marcam o início das atividades comemorativas que serão realizadas em 2019, em alusão aos 110 anos da imigração Japonesa no Brasil.

No Japão, existem bonecas chamadas “Nihon-Ningyo”, fabricadas na cidade de Kyoto, que possuem roupas e cabelos comuns à cultura japonesa. A mostra é formada por oito dessas bonecas.

A visitação é gratuita e poderá ser feita até março de 2019, no horário de funcionamento do Palácio da Justiça: segunda a sexta, das 9h às 16h, aos sábados, das 13h às 17h, e aos domingos, das 9h às 13h.

Cauxi Eletrizado

O evento é uma celebração a identidade cultural amazônica | Foto: Reprodução





Nesta sexta-feira (28) também acontece a última edição do festival ‘Cauxi Eletrizado’ reunindo os melhores ritmos do norte do Brasil em uma grande roda de dança.

Gêneros como o beiradão, o tecnobrega, o reggae e o próprio brega devem colocar todo mundo para dançar na festa que acontece a partir das 20h no Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, localizado na Av. 7 de setembro no Centro de Manaus.

O evento é uma celebração a identidade cultural amazônica e uma excelente opção de diversão entre amigos.

Tereza

A última edição do ano acontece em clima de grito de carnaval para 2019 | Foto: Reprodução





Misturando no mesmo caldeirão ritmos como o samba, choro, bossa nova, rock, psicodelia, tropicalismo, MPB, maracatu, frevo, axé, pop e rap... A última edição do ‘Bloco da Tereza’ em 2018 acontece neste sábado (29) a partir das 20h no Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, localizado na Av. 7 de setembro no Centro de Manaus.

A festa que esse ano foi responsável por um dos maiores blocos de carnaval do ano, encerra esse ciclo com a apresentação de vários Dj’s, onde cada um defende um ritmo musical específico.

De acordo com a produção do Bloco da Tereza, a última edição do ano acontece em clima de grito de carnaval já para 2019.

Entre o line up estão as músicas de artistas como, Banda do Mar; Gal Costa; Criolo; Moptop; Caetano Veloso; Pato Fu; Os Mutantes; Chico Buarque; Chico Science & Nação Zumbi; Jorge Ben Jor; Novos Baianos; Nevilton; Bidê ou Balde; Cachorro Grande; Gram; Luneta Mágica; Los Hermanos; Silva; Cícero; Mundo Livre S/A; Mombojó; Tulipa Ruiz; Marcelo Jeneci; Thiago Pethit; Lucas Santtana; Juçara Marçal; Elis Regina; Adoniran Barbosa; Rita Lee; Erasmo Carlos; Daniela Mercury; Otto; Tim Maia; Timbalada; Gilberto Gil; Banda Eva; Boogarins; Tiago Iorc; Cazuza; Secos & Molhados; Bonde do Rolê; CSS; Karol Conká; Boss in Drama; Gaby Amarantos; Banda Uó e mais.

Cinema com estreia nacional

Quem vai aproveitar o último fim de semana do ano para curtir um cinema, deve ficar de olho na estreia nacional da telona. A comédia “Minha Vida em Marte” traz Fernanda (Monica Martelli) casada com Tom (Marcos Palmeira), com quem tem uma filha de 5 anos.

O casal está numa fase de desgaste causado pelo convívio de anos, o que gera atritos constantes. Quem ajuda Fernanda a superar a crise é seu sócio Aníbal (Paulo Gustavo), parceiro inseparável durante a jornada entre salvar o casamento ou pôr fim a ele.

Confira o filme em cartaz nos cinemas de Manaus:

Centerplex Shopping Grande Circular – 19h30, 21h30

Cinépolis Shopping Ponta Negra – 14h25, 15h20, 16h35, 17h30, 18h45, 19h40, 20h55, 21h50, 22h15

Cinépolis Millenium Shopping – 14h15, 16h30, 18h45, 20h00, 20h55, 22h20

Cinépolis Manaus Plaza Shopping – 14h20, 15h50, 16h30, 18h10, 18h50, 20h20, 21h00, 22h30

Kinoplex Amazonas Shopping – 14h15, 16h35, 18h55, 21h35

Playarte Manauara Shopping – 13h05, 14h30, 16h50, 19h00, 21h10

UCI Sumaúma Park Shopping – 13h00, 13h30, 15h15, 15h45, 17h30, 18h00, 19h45, 20h15, 22h00,

Leia mais:



Espiritualidade, cinema e música na Agenda Cultural desta semana

Tributo aos Beatles é destaque na Feira da FAS

Opera Delivery deve ser permanente no Festival Amazonas de Ópera