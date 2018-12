Margareth Menezes é atração no Festival Afro-Amazônico de Yemanjá

Manaus - Com tradicionais celebrações culturais e religiosas e, neste ano, com show beneficente em prol das vítimas do incêndio no bairro Educandos, o “Festival Afro-Amazônico de Yemanjá 2018” iniciará no sábado, 29/12, e seguirá até o dia 1º de janeiro, no Complexo Turístico da Ponta Negra, na zona Oeste.

O festival é organizado pela Articulação Amazônica dos Povos Tradicionais de Matriz Africana (Aratrama) e realizado pela Associação de Desenvolvimento Sociocultural Toy Badé, e tem o apoio da Prefeitura de Manaus.

O evento, tradicionalmente, tem a proposta de reunir os povos de matriz africana, além dos simpatizantes da cultura afro-brasileira em uma tenda exclusiva montada próximo ao clube do Remo, na praia, para realização de ritos, celebrações e oferendas.

Nesta edição, os participantes estão sendo motivados a realizar doações para as famílias do Educandos, vítimas de um incêndio que destruiu centenas de moradias, e mostrar que as religiões se unem a favor do amor e da fraternidade, procurando ressignificar alguns conceitos a favor do bem comum.

Às 20h de sábado, 29/12, a cantora e compositora Margareth Menezes fará um show em prol das vítimas do incêndio. No local, funcionará um ponto de coleta de donativos que serão entregues posteriormente às famílias.

“Essa será a sexta edição e remonta mais de 50 anos de tradição de levar oferendas e purificação. Serão três dias de festa e o objetivo não é financeiro, é tudo gratuito. As pessoas serão revistadas, será permitido entrar com objetos que serão usados durante os rituais, terreiros são revistados, um termo de responsabilidade é assinado, além do trabalho de conscientização ambiental, ensinar a fazer os rituais preservando o meio ambiente”, destacou o coordenador do evento, pai Alberto Jorge.

Durante o festival, estão sendo esperadas aproximadamente 20 mil pessoas durante os três dias de eventos. O local estará aberto durante 24h durante os três dias.

Agenda

29/12 - Abertura com grupos locais ligados a terreiro, dentro da cultura negra / show com Margareth Menezes/Exposição exposições temáticas, como orixás

30 e 31/12 - Oferendas e celebrações dos terreiros de Manaus

*Com informações da assessoria

