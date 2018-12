Cantora e atriz amazonense estreia musical no Rio de Janeiro

Por meio da obra musical de Gonzaguinha, o espetáculo retrata trechos da história do Brasil | Foto: Divulgação

A cantora e atriz amazonense Marcella Bártholo está no elenco do musical “Cartas para Gonzaguinha”, que estreia em fevereiro, no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro. O espetáculo conta passagens da vida e obra do cantor e compositor Gonzaguinha, ícone da Música Popular Brasileira (MPB). Os ensaios já estão a todo vapor.



A expectativa é que o espetáculo fique em cartaz por dois meses, alcançando um público de mais de 30 mil espectadores. Por meio da obra musical de Gonzaguinha, o espetáculo retrata trechos da história do Brasil, na década de 80, dando os primeiros passos rumo à redemocratização do país.

Nesse período, as músicas de Gonzaguinha narram, na peça, a luta de José e de outros funcionários de uma fábrica ameaçados de perderem seus empregos. Falta não só dinheiro, mas também liberdade e direitos.

Nessa época, Gonzaguinha pediu ao público que lhe enviasse cartas respondendo à seguinte (profunda e simples) pergunta: O que é a vida? As muitas respostas culminaram na composição de um dos maiores sucessos de sua carreira, “O que é, o que é?. A pergunta ecoa também na trajetória dos personagens, durante todo o musical.

A filha do cantor, Fernanda Gonzaga, assina a pesquisa de “Cartas para Gonzaguinha”. Ela, que possui profundo conhecimento sobre a vida e obra do pai, forneceu material privilegiado para a composição do musical.

O musical tem direção geral de Rafaela Amado, uma das fundadoras da Cia de teatro Os Privilegiados. Entre 1990 e 1996, atuou como atriz e diretora assistente em inúmeros espetáculos organizados e dirigidos por Antonio Abujamra, entre eles, "Um certo Hamlet" , "Fedra de Racine " e "Exorbitâncias".

Como diretora, destacam-se: "Cora e Adélia, um Dedo de Prosa; "O Jardim Secreto", indicado em 6 categorias ao prêmio Zilka Salaberry e ganhador melhor espetáculo FITA/2012.

A direção musical de “Cartas para Gonzaguinha” é assinada por João Bittencourt. Em 2011, ele foi indicado ao Prêmio Shell de Teatro, na categoria Melhor Música, pelas composições do espetáculo "R&J de Shakespeare - Juventude Interrompida", dirigido por João Fonseca.

Em 2013, foi indicado ao Prêmio Cesgranrio de Teatro, pela direção musical do espetáculo "Na Bagunça do Teu Coração". Como pianista e acordeonista, acompanhou Bibi Ferreira por 11 anos e gravou um disco piano solo, elogiado pelo crítico Nelson Freire.

Fazer parte desse espetáculo, segundo Marcella Bártholo, é uma honra e um grande desafio. As músicas de Gonzaguinha, em especial “Sangrando”, já fazem parte do seu repertório, inclusive do musical “Dream”, apresentado pela cantora em 2017, no Teatro Amazonas.

Atualmente, Marcella reside no Rio de Janeiro, onde dedica-se à carreira nacional e ao aprimoramento profissional. Em “Cartas para Gonzaguinha”, ela segue um trabalho intenso de preparação, que envolve dança, canto e interpretação. “Quem sabe um dia seja possível apresentar o musical no Teatro Amazonas”, disse.

Gonzaguinha, filho do cantor e compositor pernambucano Luiz Gonzaga, é autor de inúmeros sucessos que o consagraram nacionalmente, como “Começaria Tudo Outra Vez”, “Explode Coração”, “Grito de Alerta”, “Lindo Lago do Amor” e “O que é o que é”, dentre tantos outros que lançou no mercado. Suas canções foram também gravadas por grandes intérpretes da MPB, como Maria Bethânia, Zizi Possi, Simone, Elis Regina e Fagner.

