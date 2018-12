Veja vagas gratuitas para cursos de youtubers em Manaus

O curso é realizado Gracom School of Visual Efectts, presente em 21 estados brasileiros | Foto: Divulgação

Manaus - O curso Escola de YouTubers está com inscrições gratuitas abertas até este sábado (29), das 10h às 22h, na entrada principal do primeiro piso do Shopping Manaus ViaNorte - Avenida José Henriques Bento Rodrigues, 3. 760, no Nova Cidade, Zona Norte.

O curso é realizado Gracom School of Visual Efectts, presente em 21 estados brasileiros, com duas unidades em Manaus há mais de sete anos e aproximadamente dois mil alunos participando de cursos de qualificação com dois anos e meio de duração.

As turmas são de 20 alunos. O horário das aulas é das 10h às 14h e das 14h às 18h, com duração de três dias e certificação, também gratuita. Na Escola de Youtubers os alunos aprenderão a criar o seu canal de Youtube, com usar a ferramenta do canal, edição de vídeos e edição de fotos.

A Gracom é um centro de formação autorizado da Adobe (Adobe Authorized Training Center), líder mundial em marketing digital e soluções para mídias digitais, para ministrar treinamentos e certificação com selo de qualidade Adobe.

