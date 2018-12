5 longas-metragens que estrearam em 2018 e você não pode perder

Estreando Lady Gaga and Bredley Cooper, a obra foi um dos grandes destaques de 2018 | Foto: Reprodução





Manaus – Em 2018 a indústria cinematográfica não foi tão produtiva quanto no ano de 2017 onde foi registrada a maior arrecadação de todos os tempos, cerca de US$ 39,92 bilhões de dólares em todo o mundo, aonde US$ 11,12 bilhões foram arrecadados somente nos Estados Unidos (EUA). Os títulos “A bela e a fera”, “Star Wars - Os últimos Jedi” e “Velozes e furiosos 8” foram os filmes que mais faturaram.

Mesmo assim, 2018 foi um ano de representação e por isso o Portal Em Tempo elencou cinco filmes que além de sucesso de público e qualidade de produção, também chegaram às telonas propondo discussões sociais sobre temas da vida real que inspiraram a ficção.

Nasce uma Estrela – (Drama)

Apresentando mais um remake do título original norte-americano ‘A Star is Born’, o filme ‘Nasce uma estrela’ chegou ao final de 2018 como uma grande surpresa positiva para os cinéfilos e também para a indústria da sétima arte.

Sob a estreia na direção do ator e produtor Bradley Cooper – que também protagoniza o filme – a obra é uma das grandes apostas para a premiação do Oscar em 2019. O filme que, inicialmente ganhou destaque comercial pela participação de Lady Gaga também protagonizando a história, provou que o casamento entre a artista e Bradley deu imensamente certo. A química em cena entre os dois é um espetáculo à parte.

Mantendo-se fiel a alguns trechos das história original, o remake de ‘Nasce uma Estrela’ convoca o público para a discussão de problemas que ficam cada vez mais acentuados na sociedade atual, como por exemplo, o vício em drogas, a depressão e o suicídio. A trilha sonora da obra também é uma diálogo perfeito entre a narrativa e o indiscutível talento musical de Gaga e Cooper.

Pantera Negra – (Ficção Científica)

Conheça a história de T'Challa, príncipe do reino de Wakanda, que perde o seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores. Entre as suas habilidades estão a velocidade, inteligência e os sentidos apurados. O que parece ser apenas mais um filme de ficção científica sobre super-heróis, traz em si uma enorme carga de representatividade sobre respeito à cultura negra e um despertar de consciência sobre o reflexo dessas histórias na sociedade do século 21.

Isolado do resto do mundo de forma a esconder uma potência tecnológica inigualável à base do valioso vibranium, Wakanda é uma conjunção entre as raízes ancestrais do povo africano com tamanha modernidade - não por acaso, a trilha sonora traz muito da força dos tambores.

Mais do que a beleza paisagística, chama a atenção a cultura construída em torno de tal lugar: dos figurinos vistosos às máscaras exuberantes, das crenças relacionadas à dança - ou ao movimento dos corpos, como preferir - ao sotaque imaginário e coeso: tudo é muito peculiar a esta localidade, trazendo de imediato uma nova camada ao já imenso Mundo da Marvel, tanto em relação à pluralidade quanto à representatividade.

Hereditário ­– (Terror)

Parece que todo ano pelo menos um filme de terror acontece para que esse gênero seja representado nos cinemas. Em um ano onde remake de ‘Halloween’ voltou às telas após um jejum de 40 anos, Hereditário chegou se lançando em sua primeira versão como o destaque do ano no cenário dos horrores.

Trazendo aos cinéfilos o clássico ambiente onde uma mansão passa a ser mal assombrada por um espírito de família, a obra prende a atenção do espectador e foge do clichê com uma sofisticação visual que trabalha planos de câmera ousados e cores frias, imergindo o público em cenas de terror e suspense altamente conceitual.

A atuação da atriz mirim Mily Shapiro também é um destaque a parte nesse longa-metragem, pois através de suas características físicas genuinamente exóticas, ela hipnotiza a câmera. Falando sobre vida após a morte, depressão pós parto e falta de diálogo entre família, o filme também é um convite para lidar com traumas familiares e entender que padrões de comportamento tóxicos podem ser hereditários.

Os incríveis 2 – (Animação)

Quebrando um jejum de 14 anos até que a segunda edição do filme retornasse as telas dos cinemas mundiais, Os Incríveis 2 estreou em 2018 como um dos longas-metragens mais esperados do ano. Além das crianças, a montagem arrastou milhões de adultos aos telões para finalmente contemplar a continuação das aventuras da família mais incrível do planeta.

Além de muita ação e comédia, o filme é mais um audiovisual que propõe ao público novas perspectivas sobre as mudanças positivas de comportamento na sociedade. Na missão de salvar o mundo dos vilões, a Família Incrível tem que equilibrar responsabilidades sociais com processos de autoconhecimento que estremecem as relações entre pai, mãe, filhos e irmãos.

Em Os Incríveis 2, o Sr. Incrível é obrigado a lidar com a crise de meia idade, o desequilíbrio de sua virilidade e os preconceitos reflexos de padrões de comportamento estabelecidos pela sociedade sobre o que é de fato ser masculino. Ao mesmo tempo a representatividade das mulheres cada vez mais qualificadas para assumirem qualquer posto social também é colocada em discussão com a ascensão da Srª Incrível enquanto líder e responsável pelo grupo.

No filme, a vida das crianças também é tema de expansão sobre o entendimento de pautas que são vividas por adolescentes, filhos do casal. Situação financeira e crise de identidade são algumas das pautas discutidas e que mais uma vez oferecem como tônica a discussão de temas atuais.

Bohemian – Rhopsody – (Biografia)

Falar sobre Freddie Mercury e não pensar em sua voz ímpar e poderosa é algo bem difícil de ser evitado caso você já tenha escutado qualquer canção do Queen. Das primeiras notas de Love of my Life até o poderoso refrão de Who Wants to Live Forever, há muito significado nas letras que o artista entoou durante seus 20 anos de banda.

Agora, enfim temos a chance de nos aproximar desta figura inesquecível que foi Mercury, seja através de suas músicas ou pela trajetória que levou uma das maiores bandas do mundo a conhecer o estrelato - e algumas adversidades.

A homossexualidade, seus relacionamentos e problemas relacionados à solidão são alguns pontos abordados pelo roteiro, mas parecem apenas passar sucintamente por estas questões que tanto o marcaram. O grande foco aqui é mostrar Freddie nas horas em que não solta a voz e no modo como se porta perante o crescimento do Queen.

Como biografia de um artista e performer completo e irreverente, o filme acerta no tom, mesmo não aprofundando todo seu conteúdo. Como uma carta de amor dos integrantes do Queen ao vocalista (e aos fãs), ele também é um prato cheio. Por fim, Bohemian Rhapsody é uma revisita a tempos bons e ruins de uma vida que marcou tantas outras, e cuja importância pode ser resumida nos arrepios que aparecem a cada nota alcançada e a cada riff de guitarra que a acompanha. Freddie Mercury vive, agora em um grande espetáculo cinematográfico.

