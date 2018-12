Sucesso internacional: Pabllo Vittar anuncia show em Manaus para 2019

Pabllo Vittar em show no Festival Bananada 2018, em Goiânia. | Foto: Reprodução





Manaus – O ano de 2019 já começa trazendo grandes atrações musicais para a capital do Amazonas, e entre elas, Pabllo Vittar. Estruturando sucesso internacional com uma carreira ainda recente, a artista aterrissa em Manaus no dia 16 de fevereiro para uma apresentação realizada às 22h no Studio 5, localizado na Av. Rodrigo Otávio, nº3555 – Distrito Industrial, na Zona Sul da cidade.

Os ingressos para o primeiro lote do evento já podem ser garantidos de forma física nos pontos de vendas que ficam na Bilheteria do Teatro Manauara (Manauara Shopping), Sumaúma Shopping (1º piso), Via Norte Shopping (1° piso), Amazonas Shopping (2º piso). Quem preferir pela compra online pode efetivar o pedido no site aloingressos.

O primeiro lote dos ingressos fica divido em três preços e tudo depende da preferência dos fãs. O valor da pista é de R$55, já o Front Stage custa R$75 e os camarotes ficam por R$100.

O show da drag queen faz parte da sua nova turnê “Não Para Não Tour”, título que também batizou seu novo álbum lançado no mercado fonográfico em 2018 como extensão do enorme sucesso que a cantora fez durante o ano passado.

*Com informações da assessoria.

