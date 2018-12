Tendências de Réveillon: saiba o que vestir na virada de ano em Manaus

Manaus - A virada de ano é sempre um evento especial, mas escolher a roupa, modelo e cor que vai passar o Réveillon sempre é um momento de tensão para a mulherada e eis que surge aquela dúvida de tirar o sono: o que usar no Ano Novo?

Para ajudar você a passar o final de ano arrasando nos looks e sem qualquer dúvida sobre o que vestir, o Portal Em Tempo convidou a consultora de imagem, Karol Braga, do @modatbmpensa para mostrar quais as tendências de roupas para as festas de fim de ano aqui em Manaus.

Karol é uma profissional que avalia o tipo de corpo, estilo e preferências de cada pessoa. A consultora explicou que as mulheres hoje não querem ser pegas de surpresa no quesito roupas. “Principalmente a mulher, hoje em dia, quer estar pronta para qualquer ocasião”, explicou a consultora.

A especialista ressaltou que seja em casa, na praia ou em algum lugar da cidade é sempre importante pensar em uma roupa leve e confortável para a virada. Por isso, Karol topou o desafio: virou modelo por um dia na loja Miss Mais (@lojasmissmais), na Zona Centro-Sul e separou as tendências para este fim de ano. Confira as dicas e os looks:

Coral

Living Coral é a cor de 2019 | Foto: IONE MORENO

Chamada de ‘ living coral’, esse tom de laranja ‘mais suave’ utilizado no macacão é a cor de 2019. Ela representa a combinação de tons mais naturais e chama atenção para a preservação dos corais espalhados pelo mundo. A cor também tem significado de conforto, conexão, intimidade e leveza.



Esse macacão, em questão, também tem o chamado ‘animal print’. A estampa é uma peça coringa no guarda roupa de qualquer pessoa.

O Branco

Linho bordado é um tecido mais natural e as mangas bufantes dão um charme a mais | Foto: IONE MORENO





O vestido acima é para quem não quer abrir mão do branco durante o réveillon. Ele possui a manga bufante, que, segundo a consultora de imagem, é uma preferência em 2019. Além disso, possui tecido de linho bordado que é também tendência e remete a algo mais natural. A cor branca possui o significado de paz e pureza. Ele é uma boa pedida para quem irá passar a virada do ano na Ponta Negra, por exemplo.

O Floral

Um look mais descolado é a dica para quem irá passar a virada em uma reunião familiar | Foto: IONE MORENO

O conjunto estampado tem um ar mais jovial e é ideal para quem irá passar o ano novo em casa. Os tons florais e os babados presentes na peça remetem a um visual mais jovem e delicado.



Listras

Esse vestido é uma boa pedida para quem não quer um look total branco | Foto: IONE MORENO





O vestido com listras brancas e azuis serve para você que irá para um jantar mais sofisticado na véspera de ano novo. É bom para quem não quer apostar em um look totalmente branco, mas ainda assim não deixa de usar a cor no ano novo.

O item também é uma ótima peça para usar em outras ocasiões durante o ano de 2019. A especialista ressalta que as mulheres não deixem essa peça linda guardada no guarda-roupa.

Longo

O verde representa a esperança e também é uma boa pedida para quem irá para a praia | Foto: IONE MORENO

Verde é a cor da esperança, por isso, o vestido longo é uma boa pedida. É um vestido versátil que pode ser usado com um salto alto em um evento mais sofisticado ou na praia com uma sandália rasteira.

Agora é só escolher o que combine com o seu estilo e se vestir para aguardar o novo ano, pois como disse a estilista francesa Coco Chanel "A melhor cor no mundo é a que fica bem em você".



