Jorge Aragão será atração em Réveillon de Presidente Figueiredo

Moradores do município de Presidente Figueiredo irão prestigiar no próximo dia 31 de dezembro a grande Festa de Réveillon 2019. O sambista Jorge Aragão é a atração confirmada para o evento, que contará também com bandas regionais e locais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Eventos de Presidente Figueiredo (Semculte), estão confirmadas, até o momento, Carlinhos do Boi, Filho da Fruta, Grupo Frente de Casa e DJ DS inabalável. “Além da atração nacional, o público contará com a participação dessas bandas regionais.”, explicou o secretário da pasta, Walter Yallas.

Mobilização

O prefeito do município, Romeiro Mendonça, informou que todo o Executivo Municipal foi mobilizado para dar suporte ao evento, que estima receber até 100 mil pessoas ao longo dos próximos cinco dias. “Temos certeza que, assim como nos anos anteriores, um grande número de visitantes virá ao município prestigiar o nosso Réveillon. Sobretudo, pelo forte aquecimento financeiro que o comércio local vai receber”, comentou.

Atração Nacional

O sambista e compositor Jorge Aragão, que tem descendência amazonense, promete trazer para o palco da Terra das Cachoeiras um misto de grandes sucessos, entre eles “Do Fundo do Nosso Quintal”, “Coisa de Pele”, “O Barraco Desabou”, “Identidade” “Eu e Você Sempre, dentre outras canções de autoria própria.

