Quadrinistas contam com a criatividade para encantar amantes da arte

O tempo passou e as histórias em quadrinhos não deixaram de evoluir. No Amazonas, inclusive, alguns artistas entraram nesse universo e já deixam a sua marca nessa arte exclusivamente produzida por gente da terra.

“Eu não queria desenhar Batman, Superman, ou outro super-herói conhecido. Queria fazer algo original, da minha terra”, conta o cartunista e quadrinista amazonense Eunuquis Aguiar, de 44 anos. Ele, que iniciou a carreira há cerca de 15 anos, é o criador do personagem Caboquinho, que foi exposto na Comic Con Experience (CCXP) de 2017, em São Paulo. “O Caboquinho foi inspirado no meu filho. Tanto que eu gosto de inserir elementos do vocabulário do amazonense, como o ‘borimbora’, o ‘olha já’, e várias outras expressões”, comenta.

Enfermeiro de formação, o quadrinista garante que é da arte que ele tira a maior parte de sua renda. E com a esposa, a cartunista marroquina Malika Dahil Aguiar, o amazonense criou o estúdio Dois Traços, em 2016. O estúdio, inclusive, já deu grandes frutos: o personagem Khalil, que foi exportado para os Emirados Árabes Unidos.

“O Khalil foi uma criação nossa. Ele é um personagem que é brasileiro, filho de árabes, que sofre alguns preconceitos por conta da religião. Nós o levamos este ano para a Bienal do Livro de São Paulo, e o estreamos lá. Foi uma oportunidade incrível”, destaca Eunuquis.

Para o cartunista, a produção não para. Ele costuma dizer que é movido a quadrinhos, que leva para vender em festivais que participa, como o Festival Internacional de Quadrinhos, em Belo Horizonte, ou até a própria CCXP de 2017, quando foi convidado pelo próprio coordenador da Artists' Alley, Ivan Freitas.

“Na nossa casa tem quadrinhos demais. Edições que nós levamos para vender por onde vamos, e a Malika até costuma dizer que só vamos continuar produzindo quando a nossa casa estiver mais vazia. Só que essa é uma arte que não para, e é assim que eu gosto de viver”, completa.

Reconhecimento nacional

O estilo é muito parecido com o do cineasta Zé do Caixão. Os anéis pesados, a barba e até a jaqueta toda preta podem demonstrar que Paulo Teles é alguém fechado. A figura, no entanto, se desmonta quando começa a conversar, em meio a toda a confusão do primeiro dia da Comic Con Experience de 2018. Paulo, cujo nome artístico é Yonami, foi um dos mais de 50 quadrinistas que participaram do Artists' Alley de 2018.

“Cresci lendo Tio Patinhas, Donald, Zé Carioca e muitos gibis da Marvel. Desenhava o Homem-Aranha e desenho até hoje, tanto que ele é um dos meus personagens favoritos. Depois veio Cavaleiros do Zodíaco, as febres de mangá e anime, e estou nessa vibe até hoje”, conta o quadrinista, que é um dos fundadores de um dos primeiros estúdios de HQ de Manaus: a House 137, fundada em 2015.

Com a House 137, que já chegou a ter trabalhos reconhecidos pela Marvel e congrega diversos outros artistas amazonenses de quadrinhos, Yonami tem dois carros-chefe: um é “A Bruxa da Meia-Noite”, que já está no sexto número, e “Gaia”. Além disso, produziu, com o artista Rodrigo Ovelha, a edição número zero de “O Coveiro Maldito”.

Yonami lembra que se profissionalizar na área de quadrinhos foi difícil, uma vez que, em Manaus, muitos veem a profissão como um hobby. “Eu decidi que não ia entrar nesse caminho, e realmente comecei a me valorizar e agregar um pouco mais de valor ao meu trabalho. Eu tive muita despesa fazendo cursos, e acredito que, para quem queira seguir nessa carreira, o melhor conselho é que a pessoa valorize o que faz, porque não é brincadeira”.

O rei dos bonecos

Fã de carteirinha de grandes personagens dos quadrinhos, como Batman, Superman, Elektra, Demolidor, Homem de Ferro e vários outros, Leon Sarmento, de 25 anos, é conhecido entre os amigos e colegas de trabalho como “Lion dos Bonecos”, devido ao fato de ter vários bonecos de personagens em sua mesa de trabalho. O quadrinista, que também é um dos cartunistas da versão impressa do Em Tempo, conta que a paixão pela “banda” desenhada (como as HQs são conhecidas em Portugal) vem desde a infância, quando costumava ficar com os avós e um tio.

“Meu tio colecionava uma penca de quadrinhos. Eu não sabia ler, mas gostava de ver as figuras. Ele tinha, por exemplo, ‘Arma X’, que conta a história do Wolverine, além do ‘Demolidor’, entre outros”, lembra o quadrinista. O talento profissional começou a se desenvolver na escola.

“Eu continuei desenhando, principalmente os personagens do Dragon Ball Z. Os meus amigos vinham e pediam um desenho, e eu comecei a me profissionalizar ali. Vendia desenhos e ganhava um dinheirinho pra merenda, e fui me desenvolvendo. Quando trabalhei numa loja de departamentos, deixei os quadrinhos, e quando saí, tive que me reciclar. Mas com muito esforço, voltei a desenhar”.

Lion também é empresário e mantém a loja de quadrinhos Yakuza Comics, no conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo. Como quadrinista, também criou um personagem que veio diretamente das ruas de Manaus, com o artista Guto Nery de Medeiros: o Super Vovô, idealizado com base na própria realidade vivida por Sarmento.

“Basicamente, ele é um senhor, já idoso, que age como um justiceiro. Nas horas vagas, vende picolé pelas ruas, mas quando aparece algo ruim, ele chega na mesma hora para deter os malfeitores. Falo desses personagens porque minha vida é nos ônibus, onde eu mais vejo idosos e pessoas que vendem picolé. Além disso, moro no Mutirão, que é um local perigoso. Então resolvi juntar tudo e criei com o Guto o Super Vovô”.

Futuro

Para o quadrinista Leon Sarmento, o futuro das HQs é digital. Mesmo assim, ressalta que nada pode substituir o prazer de folhear uma revista. Tanto que ele lembra uma famosa citação de Stan Lee: “Quadrinhos são como seios: é bom vê-los pela tela do computador, mas é muito melhor senti-los”.

“Temos um material digital que é excelente. Você publica o seu material e ele estoura nas redes sociais, porque muitas pessoas consomem material pela internet. Mas eu sou clássico. Gosto de ver as cores, sentir a textura do papel e tudo o mais, tanto que os meus desenhos, eu começo em papel. Depois eu digitalizo e faço a arte final no computador. Mas eu gosto de ler um bom quadrinho, folheando e tudo o mais. Nada substitui esse prazer”, finaliza Lion.

