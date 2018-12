Estrelas do Amazonas no Show de Réveillon de Manaus

O Show das Estrelas será na Ponta Negra a paritr das 22H30 | Foto: David Batista/Manauscult

Manaus - Os artistas que se destacaram na música em 2018 serão as atrações do “Show das Estrelas” do Réveillon de Manaus 2019. Os cantores se apresentarão no palco da Ponta Negra, às 22h30, e comandarão a virada do ano. A festa promovida pela Prefeitura de Manaus é gratuita.



O “Show das Estrelas” será formado pelos cantores Bel Martine, Marcio Cigano, May Satier, Taty Corazón e Elias Moreira. No repertório, sucessos do pop, funk, arrocha, sertanejo e clássicos do Boi Bumbá interpretados pelos artistas locais.

Ao todo, mais de 100 artistas, entre eles, coreógrafos, músicos, cantores e cenógrafos participarão do musical que terá 1h30 de duração. Mais de vinte bailarinos dividirão o palco com os cinco cantores.

“A Prefeitura sempre tenta buscar a valorização dos artistas locais e isso é muito importante. Ao todo mais de 100 pessoas estão participando direta e indiretamente na produção do ‘Show das Estrelas’ e, neste ano, estamos abraçando a causa solidária e fazendo uma apresentação com esse foco", destacou João Fernandes, que assina a direção artística do show.

A cantora Bel Martine participará pela primeira vez do “Show das Estrelas” e destacou a iniciativa solidária do Réveillon de Manaus em prol das famílias vítimas do incêndio no bairro Educandos.

“Manaus vai dar um show de solidariedade, estamos felizes e ansiosos. Vamos entregar muita energia boa, paz, amor e os hits de 2018 interpretados por nós”, comentou a artista.

Além da Ponta Negra, a Prefeitura de Manaus promoverá o réveillon nas zonas Leste e Sul. A programação completa do “Réveillon de Manaus 2019” está disponível no site vivamanaus.com/reveillon2019.

