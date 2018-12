Luan Santana vai agitar Ponta Negra em festa de ano novo

Manaus - O cantor sertanejo Luan Santana se apresenta em Manaus na próxima segunda-feira (31) durante as comemorações de ano novo na Ponta Negra, Zona Oeste da capital.

O cantor vai se apresentar nos primeiros minutos do ano novo logo após a tradicional queima de fogos na orla da Ponta Negra.

O local também vai contar com diversos pontos de coleta de doações para as vítimas do incêndio no bairro Educandos, ocorrido no dia 17 deste mês, em que mais de 600 casas foram destruídas.

O cantor chegou a gravar um vídeo em suas redes pedindo solidariedade dos fãs com as vítimas do incêndio.

