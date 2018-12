'Lasanha do Cambixe', a receita de mãe para filho na ceia do Ano Novo

Manaus - No fim de ano não se fala em outra coisa a não ser nas confraternizações de Natal e Ano Novo. Pensando nisso, o Em Tempo traz para você uma receita passada de mãe para filho: a tradicional “Lasanha do Cambixe", que foi servida por muitos anos aos filhos da amazonense Nair Travessa, de 90 anos, em uma fazenda da comunidade do Cambixe, às margens do rio Solimões, em Careiro da Várzea (município distante 21 km de Manaus).



Quem apresenta a receita é o filho de dona Nair, o gestor imobiliário Guilon Travessa, de 51 anos. Ele conta que aprendeu a cozinhar muito cedo com a mãe, que era uma dedicada chefe de cozinha.

Dona Nair e cinco dos oito filhos. | Foto: Arquivo Pessoal

"Nós somos uma família de oito irmãos. Toda semana, excepcionalmente às quintas-feiras, a nossa mãe cozinhava para o jantar uma macarronada artesanal. Era a coisa mais linda. Um prato exótico, uma macarronada com aquela massa de macarrão com um furinho no meio forrando todo a refratária", lembra ele.

Guillon diz que comeu por muitos anos a refeição que a mãe preparava para os filhos com muito amor e carinho. "Ela fez por uns 20 anos. Depois, eu apaixonado que sou pela culinária exótica, decidi inovar e transformar a macarronada em lasanha. Afinal, as coisas vão mudando, receitas novas, pizzas, e eu decidi adotar a receita como uma nova lasanha. Em toda festa da família é um prato que não pode faltar", justifica.

Dona Nair, o filho Guilon (camisa estampada) e amigos | Foto: Arquivo Pessoal





O amazonense conta, ainda, que a paixão pela gastronomia vem de berço. Meus bisavós eram Italianos. Depois moraram em Portugal e finalmente vieram para o Brasil, em Recife, onde meus avós se conheceram. Tenho sangue de paraibanos e pernambucanos, que são meus avós. Já a minha mãe nasceu no Amazonas", explicou Travessa.

O gestor imobiliário ressalta que a lasanha grande pesa em torno de 2kg e são gastos em média R$ 100 reais (apenas na compra dos materiais). Questionado sobre cobrar pela mão de obra, ele diz que o serviço custaria mais R$ 50.

Receita

| Foto: Arquivo Pessoal





1 pacote de massa de macarrão próprio para lasanha (direto ao forno, com o molho próprio e cozinhando apenas com o papel alumínio).

1 caixa de extrato de tomate (pomarola);

500 gramas de carne moída (patinho);

1 cebola grande;

1 tomate grande;

1 pimentão grande;

2 latas de creme de leite Nestle;

3 bananas bem maduras (preferência com casca escura);

700 gramas de queijo coalho;

Modo de preparo

Corte as bananas ao meio em fatias, frite-as e depois reserve. Em seguida, corte o queijo em fatias finas e também reserve.

Refogue as verduras com dois dentes de alho, tudo bem dourado. Adicione a carne moída e deixe refogar bem, acrescentando sal e pimenta do reino a gosto.

Após isso, adicione extrato de tomate, baixe a temperatura do fogo e misturo o creme de leite (medindo uma porção de água em cada lata despejada). O molho precisa ficar cremoso, porém mais para o líquido, para quando levado ao forno para cozinhar a massa refratária.

Montagem

Lasanha do Cambixe com queijo coalho e banana pacovã | Foto: Arquivo Pessoal





Em uma refratária grande adicione o molho (primeiramente uma camada de massa), queijo coalho, molho, massa, molho, banana frita, molho, massa e molho queijo.