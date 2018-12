Saiba quem foi destaque do AM nos cenários nacional e internacional

Manaus - Você mal piscou, e nós já chegamos ao mês de dezembro! Foram tantas emoções vividas em 2018 que mal deu tempo para nós olharmos quem foram os orgulhos amazonenses durante este ano. Por isso, o EM TEMPO resolveu separar para você quem foi destaque em 2018. Confere aí embaixo!

Beleza e entretenimento

Para muitos amazonenses, deve ter sido uma surpresa ver uma conterrânea competindo no Miss Brasil Be Emotion deste ano. No entanto, a surpresa se transformou em alegria quando ela foi escolhida a mulher mais bela do país. A itacoatiarense Mayra Dias de 26 anos, foi escolhida como Miss Brasil 2018 em 26 de maio e foi TOP 20 do Miss Universo.

Mayra Dias ficou no top 20 do Miss Universo 2018 | Foto: Divulgação

"Tenho uma felicidade imensa e gratidão por ter sido eleita Miss Brasil Be Emotion, quebrando um jejum de 61 anos e dar essa conquista de presente ao meu estado", conta a amazonense, que ficou entre as 20 mulheres mais lindas do planeta. "Tem sido incrível representar o Brasil, e me dediquei para fazer isso da melhor forma possível. Espero que 2019 seja um ano tão bom quanto tem sido 2018 para mim", finalizou a miss, direto de Bangkok.



No entanto, não foi só Mayra que se destacou na parte da beleza. O estudante Carlos Santana, de 22 anos, foi consagrado Mister Brasil Tur 2018 no dia 29 de novembro, se destacando entre um total de 17 homens. O concurso, que premia os homens mais bonitos do Brasil, ainda testa os conhecimentos dos candidatos no turismo de suas cidades natais.

Carlos Santana venceu o concurso Mister Brasil Tur em 2018 | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

"Foi o segundo ano consecutivo que eu participei, com uma preparação a todo o vapor, pra tentar mostrar porque eu deveria ser o novo Mister Brasil Tur. Mantive o foco do primeiro dia até o final, e consegui agregar valores que convenceram os jurados", conta Carlos, que é estudante de Arquitetura e Urbanismo.



2019, para Carlos, deve ser um ano de mais vitórias. "Espero que o nosso trabalho seja mais ampliado e mais reconhecido, com o fortalecimento da franquia do Mister Amazonas Tur. Para o Brasil, meu desejo é nosso país entre nos eixos. Precisamos ter isso como vitória, e independentemente de ter lado político, meu partido é, principalmente, o Brasil", finaliza.

E já que é pra falar de fama e beleza, quem também se destacou neste ano foi a apresentadora Vivian Amorim, de 25 anos. Famosa por ter participado do Big Brother Brasil 17, Vivian foi contratada pela Rede Globo permanentemente como uma das apresentadoras do Video Show, junto com Sophia Abrahão e a também ex-BBB Fernanda Keulla. Com sua descontração e jeito sorridente, Vivian ganhou o prêmio de Melhor Apresentadora no Prêmio Jovem Brasileiro, em 2018, e ainda foi a vencedora do prêmio de Revelação da TV Brasileira de 2018 do site UOL TV e Famosos.

Da esquerda para a direita: Sophia Abrahão, Fernanda Keulla, Vivian Amorim e Ana Clara. Vivian foi apresentadora do Video Show, e apresentará o BBB em 2019 | Foto: Reprodução

Esporte



Embora muitos brasileiros tenham ficado tristes com a eliminação do Brasil diante da Bélgica na Copa do Mundo de Futebol, em julho deste ano, alguns amazonenses viraram a página muito rapidamente e conseguiram dar orgulho para a terrinha. Foi o caso, por exemplo, de José Aldo. Nocauteado aos treze segundos de uma luta por Conor McGregor, em 2015, Aldo deu a volta por cima e voltou a vencer, nocauteando Jeremy Stephens aos quatro minutos de luta no UFC Calgary, em julho deste ano.

José Aldo voltou a vencer na sua categoria em julho de 2018, no UFC Calgary, no Canadá | Foto: Jeff Bottari/Getty Images

Mas não foi só Aldo que se destacou no esporte internacional. O piloto Gabriel Silva, de apenas 20 anos, também foi quem deu orgulho para o Amazonas em 2018. Considerado uma nova promessa do automobilismo brasileiro, Gabriel venceu o Campeonato de Fórmula 1600 (FS1600) no dia 16 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Gabriel iniciou a vida no automobilismo ainda cedo: aos 8 anos de idade, já pilotava quadriciclo, e aos 10 anos, começou no kart indoor. Daí em diante, não parou: tornou-se profissional aos 11 anos, e aos 12, viajou para São Paulo, onde passou a competir até os 18 anos. Em 2017, o jovem começou a pilotar e competir na Fórmula VEE, onde foi campeão paulista e venceu o prêmio do Capacete de Prata.

Com apenas 20 anos de idade, Gabriel Silva é considerado uma jovem promessa do automobilismo brasileiro | Foto: Divulgação

"Para mim foi um ano excelente. Meu carro sempre esteve bem rápido, e a preparação foi intensa. Meu melhor momento foi logo no começo do ano, quando eu venci oito corridas seguidas, todas no Autódromo de Interlagos. Foi incrível demais", conta o jovem.



Com a vitória na Fórmula 1600, Gabriel também foi o ganhador do Capacete de Ouro. Para 2019, o piloto espera continuar com os bons resultados. "Quero continuar correndo e tentar subir de categoria, mas com a falta de patrocínio fica meio complicado. Mas espero conseguir", completa.

Gabriel Silva foi o vencedor do Capacete de Ouro e vencedor do Campeonato Brasileiro de Fórmula 1600 | Foto: Divulgação

Política



É sabido que 2018 foi o ano que muita gente acha que perdeu várias amizades, principalmente por conta das eleições para a Presidência da República. No entanto, mesmo que as pessoas achem que a política é ruim, muitos bons exemplos podem ser retirados dessa atividade que é tão importante para a sociedade. Um bom exemplo é o da empresária Michelle Guimarães, de 33 anos, que foi candidata a deputada federal neste ano.

Michelle Guimarães inovou durante a campanha para as eleições de 2018 - e foi destaque nacional e internacional | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

Embora não tenha ficado entre os oito representantes do Amazonas na Câmara dos Deputados, Michelle ganhou destaque nacional e internacional, tendo sido personagem de matéria jornalística no jornal The New York Times, de Nova York (EUA). Ela, que decidiu entrar na política após um problema de saúde familiar, se capacitou em quatro instituições de formação política: a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (Raps), Fundação Lemann, RenovaBR e o Movimento Agora.



"Sou empresária há 12 anos, mas quando minha mãe teve um câncer de mama, foi que eu me vi, de fato, diante do funcionalismo público e do serviço ruim que é prestado. Isso culminou com o que eu queria, que era ser uma das representantes femininas, já que o Amazonas é um dos estados com a pior representação feminina em cargos eletivos", conta.

Michelle se destacou durante a campanha por ter entregue, ao invés de um santinho comum, o seu currículo. Mesmo tendo levado apenas 5.410 votos, sua atitude foi case de sucesso. "Quando você contrata alguém, quer saber quais as competências dela, e eu pensei assim: se quero representar alguém, tenho que mostrar o que eu sei fazer. Acredito que é preciso ver a política como uma doação social, servindo a comunidade, e é isso o que eu espero do nosso país para 2019", completou.

Ao invés de um santinho, Michelle entregava o seu currículo para que as pessoas avaliassem a sua competência | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

Cinema



A sétima arte também foi motivo de orgulho para os amazonenses em 2018. O ator Diego Bauer venceu o prêmio de Melhor Ator no dia 24 de novembro , em São Luís (MA), no Festival Maranhão na Tela, pelo filme "Obeso Mórbido", que conta a história de seu emagrecimento e reeducação alimentar pelo período de dois anos.

Diego Bauer venceu o prêmio de Melhor Ator pelo filme "Obeso Mórbido" no dia 24 de novembro, no Festival Maranhão na Tela | Foto: Divulgação

Além de Diego, outro ator filho da terra também deve dar orgulho para o AM em 2019. Adanilo Reis, de 26 anos, é o protagonista do filme "Marighella", de Wagner Moura, cuja estreia está prevista para o 1° semestre de 2019. Para o ator, que também é o fundador da Artrupe Produções, 2018 foi um ano de muitas surpresas, e que 2019 seja um ano mais tranquilo.



"Trabalho com arte desde 2010, e desde 2012 estou consolidado com a Artrupe. Meu desejo é que não só eu, mas toda a nossa classe, mantenha um ritmo regular de trabalhos interessantes. Ainda estamos receosos com o que esse ano que virá prepara para nós, mas esperamos continuar nos desenvolvendo e propondo questões importantes e as suas discussões para o mundo", salienta.

Adanilo Reis, de 26 anos, faz parte do elenco do filme "Marighella", de Wagner Moura, que conta a história do guerrilheiro morto na ditadura militar | Foto: Divulgação

Leia mais



Das ruas de Nova Olinda à Tailândia: conheça a história de Mayra Dias

José Aldo fará nova luta em Fortaleza