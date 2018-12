Quatro bairros terão virada de ano com shows e queima de fogos

Ano novo agitado em Manaus. | Foto: Divulgação





Manaus - Quatro bairros das Zonas Leste, Sul e Norte de Manaus vão comemorar o Réveillon com atrações musicais que vão do pagode ao forró, além de queima de fogos, barracas de comida e muita animação. As festas no conjunto Viver Melhor e bairros Colônia Antônio Aleixo, Mauazinho e Crespo recebem o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

No Viver Melhor, na Zona Norte, a festa acontece a partir das 20h, com momento gospel que vai até às 22h, com muito louvor e adoração. Das 22h às 0h, é a vez de Samara Show animar o público presente para a virada do ano. Maykinho e Feras do Forró assumem o palco após a queima de fogos e vão até às 2h. O encerramento fica por conta do grupo Frutos do Pagode.

“Este é o quinto ano que realizamos essa festa com o apoio da Prefeitura de Manaus. Todos esses anos realizamos com muita segurança, tranquilidade e animação”, afirmou o coordenador do evento, Sinval Trindade. A festa acontece na avenida da Conquista, entre a feira e a Igreja Católica.

Na Zona Leste, a virada será comemorada também em dois bairros. Na Colônia Antônio Aleixo, a festa acontece tradicionalmente há dez anos na Praça Tancredo Neves. Este ano, a organização solicita 1 kg de alimento não perecível para doação às vítimas do incêndio ocorrido no bairro Educandos. Os shows iniciam às 20h e vão até o amanhecer. O ponto alto será a apresentação da cantora Jucynha Kero Kero que promete contagiar o público com a música nova “Olha só o que ela faz”, cujo clip já está disponível no YouTube.

Já no Mauazinho, uma estrutura reforçada está sendo montada na avenida Rio Negro, na Praça do Mauazinho, em frente à delegacia, para a queima de fogos e as apresentações de várias atrações, das 20h às 04h. Banda Xote Respeitado, Banda Uns e Outros, além de grupos de Rap farão a virada do ano no local. Barracas de comida também serão montadas pelos moradores, como forma de ajudar na renda de final de ano dos comunitários.

E na zona Sul, o bairro Crespo concentra sua festa na rua Paranavaí, entre a avenida Silves e a Rua da Paz, logo atrás do Shopping Studio 5, das 20h às 04h. As atrações são Éder Rocha, o príncipe do arrocha, bandas Forrozão Arretado e Forrozão Já Kero, além do grupo Forró Peneirado. Segundo o organizador, Genilson Rodrigues, conhecido como Nilsão do 40, este é o terceiro ano da festa e a expectativa é de que o evento cresça ainda mais a cada ano.

