Wesley Safadão seca 10 kg após se livrar de utensílio doméstico

Wesley Safadão recebe o ano de 2019 com um corpo 10kg mais leve | Foto: Reprodução





Wesley Safadão está mais fitness por um pedido especial da… saúde! O cantor chegou a se despedir de uma máquina de pastel que tinha em casa para se afastar de vez das “besteiras” e focar nos alimentos saudáveis.

Safadão compartilhou em seu Instagram que chegou a perder 10 kg em menos de dois meses após librar-se da tentação.

“Alguns meses atrás, eu estava com 92 kg, acho. Também viciado em refrigerante. Copão cheião de gelo e refrigerante. Foi ai que eu tive o meu problema da hérnia de disco e tive que emagrecer”, explicou.

O cantor, então, falou sobre a máquina de pastel que foi levada para a sua casa, mas que ele mandou embora. “Trouxeram uma coisa aqui para a casa que eu já mandei tirar, que foi uma máquina de fazer pastel. Nessa brincadeira eu engordei mais de 10 kg”, contou.

No Natal, época em que se come sem culpa, ele preferiu não enfrentar a balança. “Passei de 92 para 82 kg. Agora estou nessa faixa, de 80 a 82 kg. No Natal, eu nem me pesei. Fui na balança, mas não tive coragem de subir não. Mas estou bem”, finalizou Wesley Safadão.

