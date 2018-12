Forró,samba, beiradão, swingueira e lambada no Réveillon da Zona Leste

Logo após a queima de fogos, a cantora Joelma, atração nacional do Réveillon do Shopping Phelippe Daou, vai entrar em cena. | Foto: Divulgação

Manaus - O grupo Pororoca Atômica abre a noite, a partir das 20h10, com um repertório dançante de beiradão, lambada e carimbo, além de músicas de Tim Maia, Skank e Os Paralamas do Sucesso. “Vamos fazer um show bem pra cima, do começo ao fim.



Estamos preparando músicas do Teixeira de Manaus, lambadas conhecidas e bregas recentes, além do carimbó do Pinduca e da Dona Nete”, afirma um dos vocalistas da banda, Denis Thaumaturgo.

A banda Kurt Samba também prepara um show com “cara de Ano Novo”, em ritmo de samba, pagode, forró e swingueira, das 21h30 às 22h40. “Será eclético, bem animado. Um show dinâmico, alegre e que vai fazer todo mundo dançar”, garante o vocalista Leandro Smith. Nomes como Leo Santana, Wesley Safadão, Oz Bambaz, entre outros, recheiam a “levada baiana” do repertório do grupo.

Antes da virada, a banda Maykinho & Feras do Forró aquece a galera para a contagem regressiva de 2019.

Joelma - a mais pedida

Logo após a queima de fogos, a cantora Joelma, atração nacional do Réveillon do Shopping Phelippe Daou, vai entrar em cena. O show da cantora paraense é um dos mais pedidos nas redes sociais da Prefeitura de Manaus há dois anos.

A cantora Jucynha Kero Kero apresentará forró logo na sequência, das 2h20 às 3h20. No repertório estão hits de Wesley Safadão, Márcia Felipe, Solange Almeida, Aldair Playboy, entre outros. “Será um show eclético, bem para cima, para ninguém ficar parado e acompanhado já de uma pitadinha do que vai ser o nosso carnaval”, diz Jucynha.

O grupo Ostentação do Forró é responsável pelo encerramento do Réveillon na zona Leste de Manaus, das 3h40 às 4h40. A DJ May Seven, atração durante os intervalos, promete um set list variado e dançante.

