Samba e solidariedade comandam Réveillon de Manaus no Educandos

Manaus - Regado a muito samba, como já é tradição no local, um dos três palcos do Réveillon de Manaus 2019 será instalado na orla do Amarelinho, no bairro do Educandos, Zona Sul. Sete atrações musicais vão se revezar na festa organizada pela Prefeitura de Manaus, que acontece a partir das 20h30 da segunda-feira (31). Além dos shows, o evento também será ponto de coleta de doações para as famílias do bairro afetadas pelo incêndio do dia 17. A entrada é gratuita.

Dando as boas-vindas a 2019, a reunião das vozes de Lucilene Castro, Fátima Silva, Cinara Nery e Márcia Siqueira no projeto “Elas Cantam Samba” é a grande atração da noite, que deve subir ao palco às 0h50 do dia 1º. Acompanhadas de uma banda formada por nove músicos, as artistas prometem animar o público com um repertório composto por clássicos do samba.

“A gente preparou um repertório bem pra cima, com sambas bem populares, para levar alegria aos moradores. As pessoas precisam ter esperança de um ano melhor e a gente acredita nisso”, afirmou a cantora Lucilene Castro.

“Vai ter muito samba e música brasileira, para contar com a participação de todo mundo cantando. Claro, a gente também não pode deixar de fora os compositores amazonenses, pois nosso trabalho é pautado nisso, em privilegiar a prata da casa”, completou. O projeto “Elas Cantam Samba” existe desde o final de 2012, e já conta com um CD gravado ao vivo no palco do Teatro Amazonas em 2017.

O samba no palco do Amarelinho também estará garantido com os shows de Paulo Onça, que abre a programação da festa, às 20h30, e o grupo Vem K Sambar, que se apresenta na madrugada do dia 1º, às 2h20.

“Estou muito grato por fazer parte desse projeto, e nesse momento difícil pra todos os moradores do Educandos que sofreram com esse lamentável incêndio, estou preparando um repertório com muita animação para o meu público, que merece muita alegria nessa virada de ano”, contou o sambista Paulo Onça. “Tenho muito respeito por essa comunidade do meu querido Educandos, que sempre apreciou o meu trabalho”.

Outros ritmos

Além da tradição do samba, outros ritmos também vão animar o público no palco do Educandos. Às 21h50 é a vez do grupo Marrakesh se apresentar, seguido pela Banda Impakto, que entra às 23h10 e vai acompanhar a virada de 2018 para 2019 com a mistura de ritmos que já é sua marca, indo do forró ao sertanejo e funk, comandando a queima de fogos da meia-noite.

“O nosso show tem muito movimento, muita dança, um musical bem legal, com tudo o que toca no Brasil. O nome do nosso show é '#NaBalada', e tem sertanejo, funk, pagode, swingueira, carnaval, de tudo um pouco. Nós fazemos uma festa 'mix', e o nosso Réveillon vai ser muito lindo, com muita dança, alegria e gente bonita ”, destacou a vocalista da Banda Impakto, Nete Garcia.

Finalizando a programação da noite, às 3h40, o "Príncipe do Sertanejo" Jyou Guerra leva seu repertório autoral para o palco. Ao longo de todo o evento, o DJ Ricardo Love vai comandar o som nos intervalos.

Doações

Em todos os três locais da festa haverá pontos de coleta para doações às vítimas do incêndio do Educandos. As doações serão recebidas pelo Fundo Manaus Solidária.

Além do Educandos, a festa do Réveillon de Manaus 2019 também acontece na Praia da Ponta Negra, zona Oeste, com Luan Santana como atração nacional, e no estacionamento do Shopping Phelippe Daou (T4), na zona Leste, com Joelma fazendo o show de boas-vindas ao ano novo.

A programação completa do Réveillon de Manaus 2019 em todos os palcos está disponível no Portal Viva Manaus, pelo link vivamanaus.com/reveillon2019.

Programação

O quê: Réveillon de Manaus 2019 em Educandos

Quando: 31/12 (segunda), a partir das 20h30

Onde: Orla do Amarelinho – Educandos

Atrações:

20h30 às 21h30 – Paulo Onça

21h50 às 22h50 – Marrakesh

23h10 às 0h30 – Banda Impakto

0h50 às 2h – Elas Cantam Samba

2h20 às 3h20 – Vem K Sambar

3h40 às 4h40 – Jyou Guerra

Intervalos – DJ Ricardo Love

