Tati Zaqui é eleita a mulher mais sexy do país

A funkeira Tati Zaqui, eleita a mulher mais sexy do país, publicou uma foto em sua rede social e acabou mostrando demais. Quem não reclamou de nada foi seus seguidores, que inclusive fizeram questão de comentar.

Na foto em questão Tati está sentada em uma cadeira com os longos cabelos azuis jogados para atrás e com uma camiseta regata que deixa aparecer parte do seio. Como legenda Tati Zaqui colocou: “Tranquila e Calma”.

Seus seguidores fizeram questão de comentar: “Meu Deus do céu que mulher maravilhosa” disse uma seguidora”. “Aff… Não cansa de ser linda? Hahahaha” comentou outro seguidor.

Pouco tempo depois Tati Zaqui postou outra foto que indica uma prova de fantasia para o desfile da escola de samba Beija Flor, no carnaval do Rio de Janeiro.

Tati Zaki foi eleita a mulher mais sexy do país, segundo votação popular do site “Isto É Gente”. A funkeira recebeu mais de 74 mil votos e ficou a frente de grandes estrelas globais como Bruna Marquezine, Marina Ruy Barbosa e Paolla Oliveira.

Sobre o prêmio Tati disse:”Eu me sinto feliz e honrada por ter ganho algo entre tantas mulheres maravilhosas. Todas são incríveis e também fico feliz por saber que meus fãs e seguidores mostraram que continuam comigo desde sempre”.

