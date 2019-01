Prefeitura lança editais de apoio ao Carnaval de Manaus 2019

O edital de bandas e blocos do Carnaval de Rua de Manaus 2019 apoiará, este ano, até 110 eventos | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus lançou dois editais de apoio ao Carnaval de Manaus 2019. O edital de chamamento público nº 001/2019, que destina apoio financeiro às Escolas de Samba dos Grupos Especial “A”, “B” e “C” e o edital nº 002/2019, que prevê apoio de palco, som, iluminação e banheiro químico às bandas e blocos de rua, foram publicados na edição 4508, do dia 2 de janeiro do Diário Oficial do Município (DOM).

“O prefeito Arthur Virgílio Neto entende que o Carnaval é, também, um grande atrativo turístico. Nós hoje fazemos um dos maiores carnavais de rua do Norte do país. Mantemos uma programação que começa duas semanas antes do Carnaval e segue até duas semanas depois em todas as zonas da cidade. E, este ano, aumentamos em mais 10 a quantidade de eventos que poderão ser apoiados por entendermos a grandiosidade que é essa festa”, destacou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula.

O apoio as Escolas de Samba está dividido em quatro categorias. Categoria 1: Grupo Especial: limitando-se a oito escolas; Categoria 2: Escolas de Samba do Grupos “A”: limitando-se a sete escolas; Categoria 3: Escolas de Samba do Grupos “B”: limitando-se a seis escolas; Categoria 4: Escolas de Samba do Grupos “C”: limitando-se a seis escolas.

As organizações da sociedade civil (OSCs) interessadas em estabelecer a parceria têm até o dia 1º de fevereiro para apresentar suas propostas.

As mesmas deverão ser entregues em envelope fechado e com identificação da instituição proponente e meios de contato, com a inscrição “Proposta – Edital de Chamamento Público nº 001/2019 - MANAUSCULT”, no Protocolo da Manauscult no horário das 8h às 17h, na avenida André Araújo, nº 2.767 - Aleixo, zona Centro-Sul, contendo os documentos exigidos no item 4 do edital.

O edital também pode ser consultado no portal Viva Manaus pelo link: https://vivamanaus.com/carnaval-2019-edital-de-apoio-a-escolas-de-samba.

Bandas e Blocos de Rua

O edital de bandas e blocos do Carnaval de Rua de Manaus 2019 apoiará, este ano, até 110 eventos, com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e equipamentos similares. Os eventos deverão ocorrer entre 15 de fevereiro a 24 de março, nos bairros de Manaus.

Cada proponente poderá apresentar somente uma proposta ao apoio previsto atendendo as exigências determinadas no item 2 do edital nº 002/2019. As propostas devem ser protocolizadas na sede da Manauscult em horário comercial até o dia 7 de janeiro. O resultado preliminar deverá ser divulgado no dia 11 de janeiro.

Na tarde do dia 2, o diretor presidente da Manauscult se reuniu com aproximadamente 200 representantes de bandas e blocos de ruas de Manaus. Na ocasião, os representantes foram informados sobre a abertura do edital e os procedimentos obrigatórios para a realização dos eventos.

O Edital de Apoio às Bandas e Blocos de Ruas do Carnaval de Manaus 2019 também está disponível no portal Viva Manaus pelo link: https://vivamanaus.com/carnaval-2019-edital-de-apoio-a-bandas-e-blocos-de-rua.

