Novo secretário de cultura do AM quer trabalhar com economia criativa

Manaus - O novo secretário de cultura do Amazonas, Marcos Apolo Muniz, divulgou nesta quinta-feira (3) as primeiras diretrizes da pasta para os próximos quatro anos. A valorização do artista local, o investimento das potencialidades interioranas e empreendedorismo cultural terão relevância na nova gestão, segundo o secretário.



A festa de Carnaval contará com uma agenda especial programada com as coordenações de grêmios da cidade na próxima semana. Visitas técnicas ao Sambódromo, Zona Centro-Sul, já começarão o ocorrer para fechamento de relatórios, tendo em vista a proximidade do evento.

"Começamos a fazer o levantamento para todas as tratativas relacionadas ao feriado carnavalesco. Na próxima semana, fecharemos o planejamento que irá ser cumprido até a data do desfile", declarou.

Análise de projetos, estudos técnicos para editais e outras avaliações contextuais englobam esse primeiro momento na Secretaria de Cultura.

Potencialidades nos bairros



Sobre os 100 dias do mandato, ele projetou que irá priorizar o diálogo: tanto com as prefeituras do Estado como com os artistas que atuam diretamente nos segmentos culturais. Na proposta de descobrir e explorar as potencialidades culturais dos bairros de Manaus e dos municípios do Amazonas, a pasta vai buscar parcerias na educação e no esporte, também.

"Entendemos os desafios de logística para alcançar as regiões periféricas que estamos responsáveis e vamos contar com o apoio das escolas públicas e das atividades de desporto para fomentar ações culturais inteligentes, destinadas especificamente a cada tipo de público", completou.

A descentralização dos centros culturais é a tônica para a comissão criada no objetivo de listar as demandas principais para a Secretaria Estadual de Cultura (SEC). A revitalização de aparelhos culturais com a economia criativa é o direcionamento escolhido. A integração ao Sistema Nacional de Cultura (SNC) também será visada nesta gestão.

Bienal, festivais alternativos e filarmônica

Um dos maiores questionamentos de artistas e simpatizantes dos segmentos culturais do Estado é saber se eventos antigos irão retornar, como a Bienal do Livro, e se outros vigentes irão permanecer. Muniz orientou que antes de qualquer decisão, serão feitos planejamentos para a realização cautelosa de eventos.

"Vamos buscar o projeto da Bienal e ver de que forma podemos incluir na programação da SEC. Outras ações também irão ser inclusas, mas não podemos dar nenhuma garantia neste momento. Discutir com a classe artística e por os estudos na mesa é o caminho a ser seguido", contou.

Neste sentido, reuniões com os artistas serão marcados após o levantamento de dados na agenda do Governo. Mesmo sem revelar o orçamento deste ano, o secretário confirmou que eventos como o Festival de Ópera não sairão do calendário cultural.

"Eles já são da população e serão mantidos, até mesmo pela geração de renda e o impacto social que causam. A orquestra filarmônica é um exemplo de conquista que não será tirada do povo. Faremos os festivais conforme as condições existentes para manter a qualidade exigida e depois ampliaremos nas dimensões merecidas", explicou.

Carregando uma bagagem de técnico do Teatro Amazonas durante 15 anos e mais a experiência empresarial, Muniz quer dialogar com as classes alternativas e integrar o jazz, a música clássica, os movimentos alternativos em um mesmo espaço de atuação e desenvolvimento.

Biografia

Marcos Apolo Muniz de Araújo, de 45 anos, é graduado em Arquitetura e Urbanismo e pós-graduado em Gestão e Produção de Eventos. Atuou na SEC de 1998 a 2012, coordenado eventos como o Festival de Ópera e Glorioso - Concerto de Natal. Ajudou a assinar o projeto que adequou tecnicamente o Teatro Tereza D'Ávila, em Lorena (SP). Recentemente, dedicava-se ao planejamento e organização de eventos nacionais e internacionais, em empresa especializada.

