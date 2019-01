Flutuante Sup Cabana é opção de lazer no fim de semana, em Manaus

A área coberta do flutuante tem mesas e cadeiras com capacidade para 120 pessoas sentadas | Foto: Divulgação

Manaus - O Flutuante SUP CABANA é uma das opções de lazer no verão amazônico. Com pouco menos de um ano ativo, o complexo de lazer está situado no rio Tarumã Açu. O espaço recebe turistas e a população da cidade de Manaus com hospitalidade e excelente atendimento.



Ao chegar no flutuante, o cliente se sente em casa, com um ambiente tranquilo pra quem procura sossego e paz para relaxar com a família nos finais de semana e até mesmo durante a semana.

Na ocasião, os visitantes são animados com música ambiente, às vezes show ao vivo, e a decoração foi elaborada com temas amazônicos. O local é inteiramente construído com madeiras amazônicas e mede 14m x 18m, onde só pier tem 8m.

A área coberta do flutuante tem mesas e cadeiras com capacidade para 120 pessoas sentadas.

O Sup Cabana funciona de sexta-feira a domingo, das 9h às 20h, e pode ser alugado para eventos nos outros dias da semana e finais de semana. A referência para se chegar até o estabelecimento é a praia Dourada, local onde é fretada uma lancha própria do flutuante pelos números (92) 99612-3707 e (92) 98856-9056.



Cardápio paraense e amazonense

O local mescla de gastronomia paraense e amazonense, o que inclui bolinho de piracuí, a casquinha de caranguejo, o bolinho de avium, a macaxeira frita, o vatapá de camarão, o pato no tucupi, a maniçoba, a farofa de banana com piracuí, e os dois carros-chefes do cardápio: a galinha caipira e a banda assada de tambaqui.

Pra completar, Cerpinha e Tijuca, as cervejas paraenses que fazem sucesso em todo o país, além de sucos, refrigerantes, outras cervejas e bebidas quentes.

O que?

Flutuante Sup Cabana

Funcionamento:

De sexta-feira a domingo, das 9h às 20h

Onde?

Rio Tarumã Açu. A referência para se chegar até lá é a praia Dourada de onde se solicita a lancha própria do flutuante.

