Kamélia chega da Bahia para abrir temporada de Carnaval em Manaus

Às 21h, ela deve chegar no aeroporto | Foto: Divulgação/Ingrid Anne

Manaus - Completando 80 anos desde a sua primeira aparição, a boneca mais famosa do carnaval irá abrir a temporada de folia 2019 no próximo sábado (5). Kamélia, vinda diretamente da Bahia, tem previsão de chegar ao aeroporto Eduardo Gomes, Zona Oeste, às 21h.

De lá, seguirá em carreata à sede do Olímpico Clube, Zona Centro-Sul, onde uma festa acalorada já estará à sua espera.

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), deve receber a figura e entregar a chave da cidade, símbolo do início oficial do período carnavalesco. Quem irá abrir alas será a Banda de Metais e os Demônios da Tazmânia, segundo a pasta cultural Manauscult.

A corte do rei Momo e foliões de diversas escolas de samba irão marcar presença no evento. O presidente da Diretoria do Grêmio Recreativo Escola de Samba Império da Kamélia, Almério Botelho, explicou que a boneca foi inspirada na famosa marchinha “Jardineira”, assinada por Benedito Lacerda.

A boneca foi inspirada na marchinha Jardineira, assinada por Benedito Lacerda | Foto: Divulgação/Ingrid Anne

"Após anos de comemoração, podemos celebrar essa data como uma conquista pessoal. Kamélia é considerada Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado e é o maior símbolo do carnaval manauense. Convidamos todos os representantes das escolas de samba a partilhar desse momento", comentou.

Histórico

Aniversariando 80 anos desde sua primeira aparição no tradicional bar Avenida, situado originalmente na esquina da avenida Eduardo Ribeiro com a rua Saldanha Marinho, no Centro Histórico de Manaus, a boneca cresceu em representatividade e altura.

Antes, ela possuía apenas 75 cm e foi comprada na Bahia por um dirigente do Olímpico Clube, que decidiu levá-la para o carnaval. A página do Butiquim da Kamélia, no Facebook, também convidou o público simpatizante à receber a figura momesca.

Banda do DJ Evandro Jr

A banda do DJ Evandro será a primeira festa de esquenta para o feriado na cidade. O evento vai acontecer Às 17h de amanhã (4) no Sambódromo, Zona Centro-Oeste, está previsto o início com entrada gratuita. Ingressos VIP valem R$ 20 com acesso exclusivo a banheiros e bares.

O prefeito irá entregar a chave da cidade à boneca, simbolizando a abertura do carnaval | Foto: Divulgação/Ingrid Anne

Desfile das escolas

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Estadual de Cultura (SEC), é o responsável pela organização da lista oficial do desfile das escolas de samba. O novo titular, Marcos Apolo Muniz, disse ontem (3) à imprensa que está fazendo as primeiras análises técnicas do Sambódromo para a agenda do Carnaval.

A partir da próxima semana, ele disse que vai se reunir com os líderes das escolas para definir a programação e divulgar as informações oficiais. Sobre o apoio financeiro, a Prefeitura lançou dois editais de chamamento público.

As Escolas de Samba dos Grupos Especial “A”, “B” e “C" e as bandas e blocos de rua poderão se inscrever consultando o edital publicado no portal Viva Manaus.

