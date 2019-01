Dragon Ball Super B. estreia dando continuidade da saga aos fãs

O longa-metragem estreou nesta quinta-feira (3) nos cinemas do Brasil | Foto: Reprodução





Manaus – O primeiro final de semana de 2019 já começa com ótimas opções de filmes para te levar ao cinema. Entre animações que chamam a atenção de adultos, desenhos para toda a família e ainda filmes de terror para os mais corajosos, os cinemas da capital são uma excelente opção de lazer durante as férias de janeiro.

Dragon Ball Super Broly

Assista ao trailer. | Autor: Youtube





Após quase 20 anos, desde que estreou no Brasil, a saga japonesa mais uma vez arrasta fãs de várias idades para o novo capítulo da aventura.

A franquia de desenho japonês Dragon Ball vem fazendo sucesso em grande parte do mundo desde a década de 80, mas fez um verdadeiro sucesso no Brasil ainda no início dos anos 2.000 quando passou a ser transmitida na TV aberta. Quase 20 anos depois, milhares de fãs – entre eles, alguns adultos – voltam a contemplar a obra que, em 2019 chega aos cinemas contando mais um episódio da saga em formato de longa-metragem.

Na nova montagem, apesar de a Terra estar em um período de calmaria, Goku se recusa a parar de treinar constantemente - ele quer estar pronto para quando uma nova ameaça surgir. O que ele não imaginava era que seu novo inimigo seria Broly, um poderoso super saiyajin sedento por vingança, que deseja destruir todos que encontrar pela frente.

Wifi Raph

Assista ao trailer. | Autor: Youtube





'Ralph Quebra a Internet: Detona Ralph 2' teve seu título alterado para 'WiFi Ralph' nos cinemas nacionais, mas continua sendo uma excelente opção de animação para toda a família.

O longa 'WiFi Ralph' deixa para trás o fliperama Litwak, aventurando-se no desconhecido, expansivo e empolgante mundo da Internet - que pode ou não sobreviver a detonação causada por Ralph. Ralph, o vilão dos videogames e sua companheira desajustada Vanellope von Schweetz precisam arriscar tudo ao viajar para dentro da web em busca de uma peça sobressalente para salvar o videogame de Vanellope, Corrida Doce.

Sem saber no que se meteram, Ralph e Vanellope dependem dos cidadãos da Internet – os internautas – para auxiliar em sua navegação, incluindo uma empresária de website chamada Yesss, que é o algoritmo principal e o coração e alma do site que dita tendências “BuzzzTube.

O manicômio

Assista ao trailer. | Autor: Youtube





Os fãs do gênero terror também estão sendo contemplados durante as estreias deste final de semana com o título “O manicômio”.

Um grupo de youtubers entra ilegalmente na área de cirurgia (supostamente assombrada) em um manicômio abandonado para um desafio de 24 horas, com a esperança de viralizar o vídeo e conseguirem mais seguidores. Porém, não demora muito para eles descobrirem que não estão sozinhos e não são bem-vindos ali. O desafio, na verdade, é o da sobrevivência.

