Confira as bandas confirmadas no Carnaval de Manaus 2019: programe-se

Manaus – O Carnaval começa oficialmente em Manaus no dia 5 de março, na famigerada terça-feira gorda de Carnaval, mas na capital do Amazonas, o primeiro grito em celebração à festa já acontece neste mês de janeiro.

Nas redes sociais, bandas e blocos de Carnaval já começaram a oficializar algumas das datas. Acompanhe o calendário das principais bandas e blocos de Manaus e aproveite para se programar durante os próximos três meses de festa. Confira:

11 de janeiro – Hoje a noite é nossa

Com quatro atrações, entre música eletrônica, axé, pagode e samba, o esquenta da Banda (Hoje a noite é nossa) já tem data marcada para sacudir o público. Ela tem a responsabilidade de ser a primeira festa de Carnaval em 2019.

A festa acontece no Posto do Parque, localizado na Avenida Mário Ypiranga. O evento acontece a partir das 17h do dia 11 de janeiro e vai até às 3h da madrugada do dia 12 de janeiro. Os ingressos custam a partir de R$ 20 e já é possível fazer a comprar online clicando no link.

12 de janeiro – Bloco da Pimentosa

O Bloco da Pimentosa chega para acender o fogo dos foliões em 2019 e gritar por liberdade de expressão para quem gosta de Carnaval. Conhecido por concentrar um grande público LGBT, este ano o evento convoca os participantes a comparecerem com frutas nas cabeças, fantasias, glitter e toda irreverência possível. O intuito é fazer com que todos coloquem para fora "as suas feras".

Com muito axé, funk e pop, a festa conta ainda com 7 Dj’s que prometem balançar a pista de dança. O Bloco da Pimentosa acontece no dia 12 de janeiro, no Posto do Parque 10, localizado na Avenida Mário Ypiranga. Os ingressos para a festa já podem ser comprados clicando no link .

2 de fevereiro – Bloco Leva Eu

Após um jejum de quase 10 anos sem promover o tradicional Bloco Leva Eu, a Fábrica de Eventos mais uma vez promove a festa na cidade para matar a saudade dos que curtem uma verdadeira micareta.

A festa acontece no dia 2 de fevereiro e em 2019 promete uma megaestrutura nunca vista antes. Os festejos devem acontecer no Porto da cidade, localizado no Centro. As atrações e valores sobre ingressos devem ser divulgados pela Fábrica de Eventos até o final do mês.

23 de fevereiro – Banda da Bica

Consolidada como uma das bandas mais tradicionais da capital do Amazonas, a famosa Banda da Bica arrasta centenas de pessoas que, anualmente, brincam o Carnaval no Centro Histórico de Manaus.

Reunindo foliões manauaras e de várias partes do mundo, em 2019 a Banda da Bica acontece no dia 23 de fevereiro, na Rua 10 de Julho, bem ao lado do Teatro Amazonas, no Centro da cidade. O evento começa às 16h e o acesso à área é gratuito. Não é permitido entrar com garrafas de vidro no perímetro da banda.

23 de fevereiro – Banda da Difusora

Trazendo cinco atrações ao palco, outra grande banda tradicional em Manaus já confirmou data para a folia. A Banda da Difusora, acontece no Centro de Manaus, na Avenida Eduardo Ribeiro, no dia 23 de fevereiro. O acesso ao local é gratuito e a festa começa a partir das 16h.

Esse ano sobem ao palco da festa as bandas Marrakesh, Os Embaixadores, Bateria do G.R.E.S Aparecida e ainda Júnior e Banda.

24 de fevereiro – Banda do Boulevard

Com o tema “Sou Diferente. Somos Iguais”, a Banda do Boulevard escolheu o Carnaval de 2019 para levantar a bandeira contra o preconceito e a homofobia. A festa também já tem data marcada e acontece no dia 24 de fevereiro, no Boulevard Álvaro Maia, Zona Sul da capital.

O acesso ao local também é gratuito e a festa acontece a partir das 16h.

2 de março – Desfile das Escolas

No dia 2 de março, cerca de 30 mil pessoas devem lotar o Sambódromo de Manaus, para assistir ao desfile das agremiações do Grupo Especial – evento que oficializa o Carnaval na capital do Amazonas.

O desfile pelo título de campeã em 2019 deve começar por volta das 20h, com previsão para finalizar nas primeiras horas da manhã do dia 3 de março.

O acesso ao local é gratuito e é necessária muita atenção e cuidado com crianças por conta da gigante movimentação de pessoas.

3 de março – Bloco das Piranhas

Em 2019, o tradicionalíssimo Bloco das Piranhas chega mais uma vez dando um show de irreverência e humor contra o preconceito. Apresentando o tema “Pra folia e alegria não importa a fantasia”, a bandeira do evento é uma crítica à homofobia e convoca a população para pular no verdadeiro espírito de Carnaval.

A festa acontece no dia 3 de março, na Arena da Amazônia. O acesso ao evento é pago e os ingressos devem ser vendidos na entrada do evento. Ainda não há informações sobre o preço.

03 de março – Bloco do Vieiralves

O ritmo sertanejo estará muito bem representado no Carnaval de 2019 com a participação da dupla João Victor e Rodrigo, em mais uma edição do Bloco do Vieiralves. Esse ano a festa acontece no dia 3 de março e promete mais uma vez reunir centenas de pessoas na Zona Centro-Sul da cidade.

Além da dupla sertaneja, o Bloco do Vieiralves também oferece muita música eletrônica durante toda a noite. O preço dos ingressos para fazer parte da folia ainda não foi divulgado.

04 de março - Bloco do Caldeira

O Centro da cidade deve continuar fervendo durante toda a folia. Ainda no Centro Histórico de Manaus, a Banda do Caldeira acontece no dia 4 de março e promete trazer à tona o verdadeiro "Carnaval de rua".

A festa acontece na sede do bar, localizado na rua José Clemente, a partir das 16h. O evento vai trazer o melhor do samba de raiz e marchinhas de Carnaval. O acesso ao local também é gratuito.

5 de março – Banda do Galo

Marcando o Carnaval manauara como uma das maiores celebrações, a Banda do Galo já confirmou as festividades para 2019. A folia deve acontecer no dia 5 de março, mais uma vez na Avenida das Torres – Zona Norte de Manaus.

A tradicional marcha dos foliões acontece por vários quilômetros até completar todo o percurso da via. No espaço, um palco oficial além de diversas outras vertentes de música, devem compor o cenário da Banda do Galo. O acesso ao local também é gratuito.

5 de março – Banda do Parque 10

Conhecida por reunir todos os tipos de público em um só lugar, a Banda do Parque 10 realiza as comemorações de Carnaval no dia 5 de março. Esse ano a festa acontece na Avenida Perimetral e deve colorir a pista de dança com os tradicionais abadás da banda para quem preferir ficar em uma área mais reservada.

Na área aberta para todos os públicos, a festa começa às 14h e deve entrar pela noite. Entre as atrações, muita marchinha de Carnaval, música nortista, axé e pop devem embalar a ocasião. Os ingressos ainda não foram divulgados.

