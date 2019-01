Cultura divulga projetos aprovados para o programa ‘Espaço Aberto’ em

Espetáculo o Mendigo e o cão Morto | Foto: Michael Dantas/SEC

Manaus -A Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas (SEC-AM) divulgou, nesta sexta-feira (04), a relação dos projetos aprovados pelo programa “Espaço Aberto 2019”, para ocupação dos equipamentos culturais em Manaus, nos meses de janeiro e fevereiro.



No total, 20 projetos foram contemplados, de acordo com o secretário estadual de Cultura, Marcos Apolo Muniz.

O objetivo do programa “Espaço Aberto”, segundo ele, é movimentar e democratizar a cena cultural do Estado, abrindo as portas dos espaços administrados pela secretaria.

Podem fazer uso desses espaços atividades de diversos segmentos, como Artes Cênicas, Artes Visuais, Audiovisual, Música, Culturas Populares, Ideias e suas transversalidades, Cultura Afrodescendente e Indígenas.

Confira os projetos aprovados:

2º Encontro Violão das Águas – Robert Ruan de Oliveira Barbosa

2ª Mostra de Repertório Espatódea Trupe – Espatódea Trupe

Bumba Meu Boi: A festa vai começar – Espatódea Trupe

Cacompanhia – Lançamentos e Performances – Jean Ricardo Oliveira de Souza

Em Busca do Nariz Perdido: Curso de Palhaçaria –Jean Ricardo Oliveira de Souza

Ensaio para o Espetáculo – Wilson Tavares Junior

Estrangeiro – Paulo Tiago Silva de Souza

Festa da ACBP 2019 – Ayslan Nascimento de Almeida

Guitarra na Amazônia – Lairton Oliveira

Fim de Partida/ Temporada 2019 – Iris Brasil de Araújo

Helena – Lauriene de Souza Menezes

Imprevistos – Wilker Pereira dos Santos

Les Ballet’s Blancs – Juliana Borges Cardoso

Manacanto – Elizeu da Silva Costa

Oficina de Interpretação Teatral – Diogo Ramon da Silva Costa

Oficina de Teatro de Rua – Espatódea Trupe

Oficina Jamais Fomos Modernos – Talita Menezes de Souza

Show Gabriela Dias e Banda – Gabriella Dias Almeida

Simplesmente Nelson – Marcos Prudente

Upiara e a Lenda da Água Doce e Sítio do Pica-Pau Amarelo – Espatódea Trupe

