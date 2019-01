Chegada da Kamélia marca abertura do Carnaval 2019 em Manaus

Manaus - Ao som das tradicionais marchinhas de Carnaval, seguindo o legado de 80 anos, a boneca Kamélia chegou a Manaus abrindo oficialmente o Carnaval 2019 na cidade.

Reunindo vários foliões, a boneca, que é uma tradição da folia de Momo na capital amazonense, “chegou” por volta das 21h deste sábado (5), no salão de desembarque do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Tarumã, zona Oeste.

No local, ela foi recepcionada com muita música e alegria por representantes de várias escolas de samba e público em geral.

Conforme manda a tradição de mais de 60 anos, a chave da cidade foi entregue à “Nega do Carnaval” pelo diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula.

“É uma tradição longeva e que virou Lei pelas mãos do então vereador Arlindo Júnior, sancionada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto em 2013, a entrega da chave à Kamélia. Manaus que tem um carnaval muito bonito e que já é reconhecido pelos turistas tanto pelo Carnaval de Rua, com as bandas e blocos que tomam conta da cidade por mais de um mês, quanto pelo Desfile Oficial das Escolas de Samba, consolidando esta tradição como um produto turístico da cidade”, afirmou Bernardo Monteiro de Paula.

Após sair do aeroporto, a boneca seguiu em carreata, que tem apoio da Prefeitura de Manaus, para o baile de abertura que estava sendo realizado no Olímpico Clube, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul da capital.

Símbolo

“Antigamente nós tínhamos essa abertura do Carnaval de Manaus era apenas por tradição. A partir de 2013, o prefeito Arthur Virgílio Neto sancionou a lei que instituiu o evento da chegada da Kamélia como abertura oficial do Carnaval de Manaus, e isso é um reconhecimento”, afirmou organizador do evento e presidente do Olímpico Clube, Almério Botelho.

A boneca seguiu em carreata para o baile de abertura que estava sendo realizado no Olímpico Clube | Foto: Nathalie Brasil/Semcom

Ele ressaltou ainda que, em 2015, a Kamélia foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas, o que é um ganho para a história do Carnaval de salão que marcou a história de Manaus. “A Kamélia surgiu há cerca de 80 anos e o primeiro baile acontece há 78 anos. Na década de 50, o prefeito Walter Rayol passou a entregar a chave da cidade para a Kamélia, mas nunca chegou a entregar pessoalmente. Foi o Gilberto Mestrinho, na época então prefeito, que começou a entregar pessoalmente a chave da cidade, simbolizando a abertura do Carnaval. Essa tradição é mantida desde 1958”, completou.

“Como mestre sala eu tenho 32 anos. Eu acompanho a Kamélia desde quando ela chegava no Porto de Manaus e era durante o dia. É uma honra estar ao lado da Kamélia. Já tivemos mudanças e já ganhamos títulos, mas a tradição é sempre a mesma”, afirmou o mestre-sala Alexandre Silva.

No Olímpico Clube a “Boneca Nega” foi recebida com alegria e fogos de artifícios. Dezenas de foliões brincaram e dançaram ao som da bateria da Escola de Samba Vitória Régia e da banda de Metais da Kamélia.

Bernardo Monteiro de Paula entregando a chave da cidade para a Kamélia | Foto: Nathalie Brasil/Semcom

Editais

A Prefeitura de Manaus iniciou o ano já com o lançamento dos editais de apoio ao Carnaval de Manaus. Desde a última quarta-feira, 2, o edital de chamamento público nº 001/2019, que destina apoio financeiro as Escolas de Samba dos Grupos Especial, “A”, “B” e “C” e o edital nº 002/2019, que prevê apoio de palco, som, iluminação e banheiro químico às bandas e blocos de rua, estão disponíveis. Os editais foram publicados na edição 4508, do Diário Oficial do Município (DOM), do dia 2/1.

O edital de bandas e blocos do Carnaval de Rua de Manaus 2019 apoiará, este ano, até 110 eventos, e as inscrições se encerram nesta segunda-feira, 7/1, com entrega de documentação até às 17h na sede da Manauscult, na avenida André Araújo, 2767, Aleixo, zona Centro-Sul. Dúvidas podem ser tiradas pessoalmente ou por meio do telefone: (92) 3236-9387.

O edital está disponível no portal Viva Manaus pelo link https://vivamanaus.com/carnaval-2019-edital-de-apoio-a-bandas-e-blocos-de-rua.

