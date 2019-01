Raylla Araújo representará Amazonas no The Voice Kids 2019

Manaus - A amazonense Raylla Araújo, de 13 anos, participou das Audições às Cegas da quarta temporada do The Voice Kids neste domingo (6), na rede Globo, e conquistou os jurados e o público. Ela passou para a próxima fase do programa.

A menina, que é natural do município de Presidente Figueiredo (a 117 km de Manaus), escolheu a música "Por Enquanto", de Renato Russo. Todos viraram as cadeiras, mas Raylla escolheu Brown.

"Você não sabe a honra que me dar. Agora tem uma coisa que a natureza realmente me fez conhecer: o seu talento. Por isso, todos nos aplaudimos esta grande cantora", declarou Brown.

Raylla é de Presidente Figueiredo | Foto: Divulgação/Instagram

Claudia Leitte também elogiou a cantora amazonense. "O seu potencial é gigantesco, mas não é do tamanho do seu coração. Ouvi seu coração batendo quando você cantou", disse.

Durante a comemoração, Raylla deu o seu recado: "A gente tem que preservar a Amazônia".

O reality vai ao ar aos domingos e mantém o formato que fez sucesso nas edições passadas com cinco fases, além da final. O vencedor ganhará R$ 250 mil e um álbum gravado pela Universal Music.

Veja o vídeo da apresentação:

Raylla Araújo - canta Por Enquanto - The Voice Kids hoje 06/01/2019 | Autor: Divulgação

