Conheça os indicados ao Globo de Ouro no cinema, TV e streaming

O ano mal começou mas hoje já tem início também a chamada temporada de premiações, com a realização da cerimônia de entrega do Globo de Ouro, prêmio da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood que está em sua 76ª edição.

Apesar de entregar, também, troféus para as produções de TV, a parte da premiação de cinema serve de termômetro para se ter uma ideia dos principais indicados ao Oscar deste ano, que só serão conhecidos em 22 de janeiro, com vencedores anunciados em 24 de fevereiro.

Na edição deste ano do Globo de Ouro, que será transmitida ao vivo no Brasil pelo canal pago TNT, a partir das 20h, os atores Andy Samberg e Sandra Oh serão os apresentadores da noite. O filme de comédia “Vice”, sobre o ex-vice-presidente dos EUA Dick Cheney, interpretado por Christian Bale, lidera as indicações de cinema, concorrendo em seis categorias. Já nos prêmios de TV, a minissérie “The Assassination of Gianni Versace”, segunda temporada de “American Crime Story”, lidera com quatro indicações.

A comédia “Vice” lidera as indicações de cinema e concorre em seis categorias | Foto: Divulgação

Muitos dos indicados deste ano já estão disponíveis para serem vistos no Brasil, seja no cinema, na TV ou no streaming. Dos 10 indicados a melhor filme, seja na categoria de drama ou comédia, seis já estrearam no Brasil. “Bohemian Rhapsody”, “Nasce Uma Estrela”, “Infiltrado na Klan”, que concorrem como drama, estão em cartaz no cinema. “Pantera Negra”, que estreou no ano passado e já saiu de cartaz, está disponível em DVD e no canal pago Telecine e em seu serviço “on demand”. Já o indicado que fecha a lista de drama, “Se a Rua Beale Falasse”, do diretor de “Moonlight – Sob a Luz do Luar”, Barry Jenkins, tem estreia prevista para 24 de janeiro nos cinemas brasileiros.

Dos filmes de comédia, apenas “O Retorno de Mary Poppins” está no cinema atualmente. “Podres de Ricos”, que estreou no ano passado, ainda não foi lançado em DVD. O restante dos indicados deve estrear em breve no país: “A Favorita” e “Green Book – O Guia” em 24 de janeiro e “Vice” no dia 31 do mesmo mês.

Dentre as animações, “WiFi Ralph – Quebrando a Internet” já está em cartaz, com “Homem-Aranha no Aranhaverso” previsto para estrear nesta quinta-feira (10). “Os Incríveis 2” e “Ilha dos Cachorros” já saíram do cinema e já ganharam DVD, com o primeiro também em cartaz no serviço “on demand” do Telecine. A animação japonesa “Mirai” é a única sem estreia prevista.

Concorrendo a melhor roteiro e melhor filme estrangeiro, “Roma”, de Alfonso Cuarón é exclusivo da Netflix e já está em cartaz no serviço de streaming. E por falar em streaming, no Amazon Prime Video do Brasil está disponível o longa “Tully”, pelo qual Charlize Theron concorre a melhor atriz de comédia ou musical.

Nos prêmios de TV, a minissérie “The Assassination of Gianni Versace” lidera com quatro indicações | Foto: Divulgação

Televisão

Entre os indicados de TV, boa parte está disponível no Brasil, principalmente em serviços de streaming. Na categoria melhor série de drama, “Homecoming” está em cartaz na Amazon Prime Video, “Killing Eve” no Globoplay e “The Americans” e “Pose” têm transmissão na TV pela Fox. A série britânica “Bodyguard”, da BBC, no Brasil está disponível pela Netflix.

Já na categoria de comédia, “Barry” pode ser vista na HBO Go, “The Good Place” e “The Kominsky Method” na Netflix e “The Marvelous Mrs. Maisel”, atual vencedora, na Amazon Prime Video. “Kidding”, série com Jim Carrey, que fecha a lista, não é transmitida no Brasil.

Por streaming, estão disponíveis também no Brasil alguns indicados a melhor minissérie ou telefilme. “Sharp Objects” pode ser vista na HBO Go, “The Alienist” na Netflix e “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story” no Fox App, esta última com estreia já confirmada também na Netflix Brasil em 17 de janeiro. “Escape at Dannemora” e “A Very English Scandal” não estão disponíveis no Brasil.

Leia mais:

Raylla Araújo representará Amazonas no The Voice Kids 2019

Chegada da Kamélia marca abertura do Carnaval 2019 em Manaus