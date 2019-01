Vídeo: Neguinho da Beija-flor grava toada em novo cd do Caprichoso

Manaus - O Boi Caprichoso está nas páginas online dos principais veículos de comunicação que cobrem cultura em Parintins, no Amazonas e no Brasil. Uma das publicações é do Jornalista Sidney Rezende, ex-globo News que é uma das referências do país quando se trata de cultura popular e de Carnaval. A matéria publicava pelo veículo especializado destaca o seguinte texto:

De campeão para bicampeão. Atual vencedor do Carnaval carioca pela Beija-Flor de Nilópolis, o intérprete Neguinho vai cantar para o boi ganhador dos dois últimos festivais de Parintins (2017-2018), Caprichoso. O músico gravará a toada “Armadura de Fé”, que estará no CD 2019 do bumbá azul, de mesma cor da sua escola de samba no Rio.

O anúncio foi feito na noite deste domingo (6), através do programa ao vivo da TV Caprichoso. O presidente Babá Tupinambá disse que teria uma novidade a nível nacional, mas deixou o próprio Neguinho dar a notícia.

“A gente está procurando fazer algo novo, inovar sempre. Caprichoso 2019 é um boi que está junto, unido e focado no tricampeonato. A gente está nessa união de povos, que é a nossa cultura. Eu tenho um recado de uma pessoa que vai fazer parte do CD 2019 e quem vai dar o recado é ele mesmo.” “Queria agradecer ao Murilo Rayol que foi a peça chave dessa conexão entre o Caprichoso e o Neguinho da Beija-Flor, um ícone, conhecido internacionalmente, e que vai emprestar sua voz em uma toada que tem tudo a ver com ele”, completou Babá.

“Armadura de Fé”, dos compositores Leonardo Pantoja e Ericky Nakanome, homenageia São Jorge, padroeiro da Beija-Flor. A música faz parte do álbum “Um canto de esperança para a mátria brasilis”, tema do Caprichoso para 2019.

Essa não é a primeira vez que um sambista participa do CD do bumbá azul. Em 2018, Alcione gravou a toada “Boi de Negro”. O laço entre Neguinho e Caprichoso é antigo. Em 2011, ele foi homenageado na música “A cor do meu país”. Um trecho da toada citava o cantor: “Eu sou Neguinho do Beija-Flor, do reisado, cavalhada, eu sou marujeiro”

