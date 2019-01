Christian Bale agradece 'Satã' pela 'inspiração' após atuação em Vice

Christian Bale precisou passar por uma grande transformação e usar uma máscara de maquiagem protética para dar vida ao político, mais idoso que ele | Foto: PAUL DRINKWATER/NBC

O ator Christian Bale fez um comentário inusitado durante seu discurso de agradecimento ao receber o Globo de Ouro de melhor ator por seu trabalho no filme Vice: ele agradeceu a "Satã" pela "inspiração".

No filme, Bale interpreta o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, a quem considerou um personagem "sem carisma". Durante o discurso, agradeceu à sua mulher, seus filhos, o diretor Adam McKay e outros atores, gerando risos da plateia com alguns comentários bem-humorados.

"Obrigado Satã, por me dar a inspiração de como fazer esse papel", brincou o ator. Christian Bale ainda citou o senador republicano Mitch McConell, do partido de Donald Trump, como um possível papel a ser interpretado por ele com a mesma falta de carisma.

Christian Bale precisou passar por uma grande transformação e usar uma máscara de maquiagem protética para dar vida ao político, mais idoso que ele.

Leia mais:

Preta Gil posta foto de biquíni e compara: 'Kardashian do Agreste'

Solteira, Ana Carolina se aproxima da ex-namorada