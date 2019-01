Aos 77 anos, Erasmo Carlos se casa no Rio de Janeiro

O Tremendão, que tem 77, contou a novidade em seu perfil no Instagram. Eles estão juntos há nove anos | Foto: Divulgação

Erasmo Carlos se casou no último domingo com a pedagoga Fernanda Passos, de 28 anos. O Tremendão, que tem 77, contou a novidade em seu perfil no Instagram. Eles estão juntos há nove anos.



“Após 7 anos de beijinhos e carinhos sem ter fim e mais 2 de maravilhosa convivência, me casei ontem no civil com minha adorada Fernanda (agora também Esteves)...Foi uma formalidade simples, porém meu coração estava em festa agradecendo a Deus por esse amor tão lindo ter caído em minha vida.. Uhu”, festejou o cantor na rede social.

Em entrevista ao programa do Bial em junho, a pedagoga contou que era uma antiga fã do cantor e que foi ela quem deu o primeiro passo no relacionamento: “Fui eu que o conquistei. Tenho na minha cabeça que gosto dele desde que tenho 5 anos de idade. Quando eu o conheci, olhei pra ele e disse que precisava falar algo: ‘Eu te amo’. E ele respondeu: ‘Ah, comecei a te amar agora’”.

Recentemente, o cantor foi visto com a namorada, a pedagoga Fernanda Passos, de 28 anos, no show que o grupo Tribalistas fez no Rio. O Tremendão, de 77 anos, dedicou seu último álbum, “Amor é isso”, lançado recentemente, à amada. “Ela é a minha musa, esse disco é todo dela”, declarou ele.

Roberto Carlos será homenageado

Na próxima quinta-feira (17) tem show na Casa de Cultura Roberto Carlos. O evento “Cachoeiro canta o Rei”, que integra a programação do Circuito de Verão, acontece a partir das 19h.

Grandes sucessos do artista cachoeirense serão interpretados pela cantora Paula Ferreira, que já participou do show “Elas cantam Roberto”, ocorrido na Semana do Rei de 2018, em comemoração aos 77 anos do artista, em abril passado.

Homenagem ao cantor, a apresentação, que tem entrada gratuita, é um atrativo a mais para os moradores de Cachoeiro e turistas que visitam o centro cultural nesse período de férias.

O local é um dos principais pontos turísticos da região e, todos os anos, recebe milhares de fãs, de várias partes do Brasil e até do exterior, interessados em conhecer mais a fundo a história do artista que é considerado o Rei da Música Popular Brasileira.

Leia mais:

Faustão faz crítica política e internautas relacionam fala a Bolsonaro

Preta Gil posta foto de biquíni e compara: 'Kardashian do Agreste'