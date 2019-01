Série Game of Thrones será transmitida em restaurante de Manaus

O espaço com tema e cardápio épico, oferece petiscos inspirados na série, como a Coroa do Rei, o Duelo dos Reis e suco medieval exclusivo | Foto: Divulgação

Manaus - Os fãs da série Game of Thrones (GOT) poderão conferir, a partir desta quinta-feira (10), os últimos episódios da série, a partir das 19h30, no Rei do Churrasco Premium, localizado no Shopping Arena Mall, situado na avenida Pedro Teixeira, zona Centro-Sul de Manaus.

O espaço com tema e cardápio épico, oferece petiscos inspirados na série, como a Coroa do Rei, o Duelo dos Reis, suco medieval exclusivo, além do delicioso Burger de Javali, criado exclusivamente para a 1ª temporada da série.

Quem comparecer ao local, poderá conferir uma retransmissão resumo dos primeiros capítulos e poderá participar de debates, quiz com prêmios temáticos do GOT e sorteios.

Outra novidade do grupo Rei do Churrasco, será a inauguração da Varanda do Rei, que acontece também na quinta-feira. O novo local rústico e temático, para happy hour, funcionará de terça a domingo, a partir das 17h.

O lugar contará com música ao vivo de quinta a sábado e terá um cardápio exclusivo de petiscos e drinks diferenciados. O estabelecimento está situado, na avenida Castelo Branco, 945, Cachoeirinha – ao lado da unidade tradicional do Rei do Churrasco.

Serviço:

O quê: Início da transmissão da última temporada da série Game of Thrones (GOT)

Quando: 10/01 (quinta-feira), às 19h30Onde: Rei do Churrasco Premium (Arena Mall- avenida Pedro Teixeira)

O quê: Inauguração da Varanda do ReiQuando: 10/01 (quinta-feira), às 19h30Onde: Avenida Castelo Branco, n. 945, Cachoeirinha - ao lado do Rei do Churrasco.

*Com informações da assessoria

