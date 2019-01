Shopping de Manaus tem opções de lazer para as crianças

Manaus Plaza Shopping tem opções de lazer para a criançada durante as férias | Foto: Divulgação

Manaus - Janeiro é o mês de férias das crianças e foi pensando nisso que o Manaus Plaza Shopping está com programações em aberto para a famílias se divertirem no local.



Começando com o Plaza Park que fica no 2º piso do centro de compras oferece diversos brinquedos para todas as idades, o valor da diversão vai de R$3,20 a R$6,50 por brinquedo. O Park funciona de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados de 14h às 20h.



Para os fãs de velocidade a opção é o Speed Kart Indoor que dica localizado no edifício garagem, G8 do Manaus Plaza Shopping.

Os preços variam de R$20 (10 minutos) a R$40 (30 minutos) de segunda a quinta, e de R$25 (10 minutos) a R$40 (30 minutos) de sexta a domingo. O local funciona de segunda a domingo, das 14h às 22h, informações e reservas: (92) 99253-1413/ (92) 98414-0021.

Finalizando com a opção que não poderia faltar, o cinema, é claro! Essa semana novos filmes como: Homem-Aranha no Aranhaverso e Wi-Fi Ralph, entram em cartaz na Cinépolis do Manaus Plaza Shopping. E você pode aproveitar a promoção todos pagam meia que funciona de segunda a quarta.

Os ingressos estão a partir R$ 8 (meia entrada). E durante o mês de janeiro a receber cinemas conta com promoção "Todos pagam meia".

*Com informações da assessoria

