Quatro bandas de forró agitam a noite de quinta (10) no Kangalha

O acesso é livre até 00h, depois passa a custar R$ 20 | Foto: Divulgação

Manaus - A Festa mais badalada da cidade, antes do fim de semana, tem nome e sobrenome: Forró do Netão. O evento, organizado pela Pimpão Entretenimento, se compromete toda semana a apresentar as atrações que o público forrozeiro quer ver. Para esta quinta-feira (10), as escolhidas foram: Meu Xodó, Forró Ideal, 100% Abusado e Ostenttação do Forró. Os show's começam a partir das 22h

A casa noturna que sedia a festa é o Kangalha, que está situada na Av. do Turismo, nº 5225, no bairro Tarumã. O acesso é livre até 00h, depois passa a custar R$ 20. A taxa da ‘rolha’ (entrada com uma garrafa de Whisky ou Vodka de até 1L) terá o preço promocional de R$ 30 até esse mesmo horário.

No repertório do show dessa noite, o Forró Ideal vai animar a galera com os sucessos “Volume em cima, novinha em baixo”, “Solinho da rabeta” e “Instiga os quebradas”. Essas músicas estão no novo CD e DVD da banda ("Ao Vivo no Forró de Nós"), que já está disponível em todas as plataformas digitais.

O número de downloads, que vem crescendo a cada dia, já contabiliza 1,300 mil no site Sua Música e 9 mil visualizações no YouTube.

Serviço:

O que: Forró do Netão com Meu Xodó, Forró Ideal, 100% Abusado e Ostenttação do Forró

Quando: 10/01 (quinta-feira)

Quanto: Entrada liberada até 00h, após R$20

Onde: Kangalha (antigo Tom Biz) - Av. do Turismo, nº 5225 – Tarumã – Zona Oeste

Horário: 22h

*Com informações da assessoria

