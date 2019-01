BBB 19: Globo divulga os primeiros participantes do programa; confira

O BBB 19 passa a ser exibido na Rede Globo a partir da próxima terça-feira (15) | Foto: Divulgação





O Big Brother Brasil 2019, mais conhecido como BBB 19, começa a ser exibido na próxima terça-feira, 15 de janeiro, mas a Globo começou a divulgar os participantes do programa apresentado por Tiago Leifert já nesta quarta-feira (9).

Alan Possamai

Alan Possamai tem 26 anos, e é microempreendedor em Criciúma, Santa Catarina.

"Moro com minha mãe, minha irmã e quatro cachorros. Sou mais do esporte do que da noite. Faço natação, ioga, e final de semana tô sempre na praia, surfando."

Carolina Peixinho Sodré

Carolina Peixinho é empresária de Salvador, Bahia, e tem 33 anos.

A baiana é influenciadora digital e diz ser viciada em celular, mas garante que não se apega a objetos. “Meu amuleto é dar bom dia para o sol”.

Danrley da Silva

Danrley da Silva tem 19 anos, estuda biologia e vende picolés no Rio de Janeiro.

Nascido e criado na Rocinha, afirma que quase perdeu a seletiva para o programa por não ter internet em casa. "Não sou só o primeiro da minha família a entrar em uma faculdade, mas também fui o primeiro a terminar o Ensino Médio”.

Diego Wantowsky

Diego Wantowsky é empresário e criador de cavalos, tem 30 anos e é de Rio Negrinho, Santa Catarina.

Com estilo cowboy, Diego foi campeão brasileiro de laço comprido em cavalo crioulo em 2008.

Elana Valenária

Elana Valenária é engenheira agrônoma, tem 25 anos e é de Bom Jesus, no Piauí.

Ela afirma nunca ter ido ao cinema e conta que tomou um banho de chuveiro pela primeira vez aos 6 anos de idade.

Fábio Angnes Alano

Fábio Alano é profissional de educação física e atleta de MMA. Tem 27 anos e é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

“Quanto mais tempo ficar, mais visibilidade vou conseguir e mais as pessoas vão conhecer o meu trabalho, entender o tipo de energia que o lutador emana.”

Gabriela Hebling

Gabriela é designer gráfica e percussionista. Tem 32 anos e é de Ribeirão Preto, São Paulo.

"Tenho a lua em gêmeos. O negócio aqui é perigosinho".

Gustavo De Léo Soares

Gustavo Soares é médico oftalmologista, tem 37 anos e é de São Paulo.

"A prioridade na minha vida é o programa. Jamais participaria do meu sonho estando com qualquer pessoa que seja. Só participo 100% solteiro.”

Hana Khalil

Hana Khalil é bacharel em cinema e youtuber, tem 22 anos e é do Rio de Janeiro.

Pretende fazer um santuário para animais caso seja campeã. “Não só de cachorro e gato. Também quero ter um porco, um boi, vaca, um cavalo”.

Hariany Nathalia de Almeida

Hariany é modelo, tem 21 anos e é de Senador Canedo, em Goiás.

"Acho que sou mais pra maloqueira do que pra patricinha. [...] Sou muito da zoeira, uma pessoa muito fácil de fazer amizade."

Isabella Cecchi

Isabella é estudante de medicina. Tem 24 anos e mora em Natal. Morou na Itália até os 7 anos de idade e tem dupla nacionalidade.

“O negócio tem que ser muito grande para me derrubar, porque já passei por muitas provações. As conquistas que eu tive trazem aquele gostinho de vitória.”

Maycon Santos

Maycon é barman e vendedor de queijos. Tem 27 anos e nasceu em Piumhi, Minas Gerais.

"Eu vim para São Paulo para trabalhar como modelo, mas não era bem o que eu queria. Eu queria vender queijo porque dá dinheiro. O pessoal da minha cidade ganha muito."

Paula Von Sperling Viana

Paula tem 28 anos, é bacharel em direito e natural de Lagoa Santa, Minas Gerais.

Vanderson Brito

Vanderson é o único participante que representa a região norte do país no programa. Ele é natural de Rio Branco no Acre, e trabalha na região como Biólogo e Coordenador Educacional Indígena

“Passo 15 dias planejando aulas e 15 dias formando professores de Ciências da Natureza na aldeia. Já fui em, aproximadamente, 20 aldeias. Como passo muito tempo sem energia e internet em comunidades remotas, estou aprendendo a fazer crochê para passar o tempo e controlar a ansiedade”.

Teresa Souza

Teresa vem de Pernambuco, da cidade de Arcoverde, e aos 52 anos de idade ela dá um show de juventude e alegria de viver. Entre as maiores curiosidades de sua vida, é curioso dizer que ela já foi casada seis vezes. Ela conta que cada uma dessas histórias a transformou na mulher que ela é hoje.

“Eu sofri tanto, que a partir de um momento eu decidi que ninguém mais mandaria em mim”

Vinicius

Aos 40 anos de idade, Vinicius – como gosta de ser chamado, sem o sobrenome – mora com os pais e garante que será a alegria da casa. Ele mora em São Paulo e trabalha como artista plástico.

“Eu vou botar a bunda para fora na hora de pegar um bronze na casa. Eu não tenho que me segurar, tenho que me frear”.

