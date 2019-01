Confira a programação de férias da SEC que começa nesta sexta (10)

Manaus - A programação do Governo do Estado para as férias do início de ano já começa nesta sexta-feira (11) e abrangerá a Região Metropolitana de Manaus, Centros Culturais e o Teatro Amazonas. A agenda, coordenada pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC), vai até o dia 31 e incluirá espetáculos de dança, teatro, música, atividades recreativas e a segunda edição da Colônia de Férias promovida pelo órgão.

O secretário estadual de Cultura, Marcos Apolo Muniz, ressalta que a programação foi preparada com a preocupação de descentralizar as atividades oferecidas, de modo a facilitar o acesso da população. Ele também informa que o Teatro Amazonas abre, com a programação de férias, as atividades de 2019.

Com entrada gratuita, o Centro Estadual de Convivência do Idoso (rua Wilkens de Mato, bairro Nossa Senhora Aparecida, zona sul de Manaus) inicia a programação, nesta sexta-feira (11/01), com a primeira “Tarde Dançante” do ano, a partir das 14h. De acordo com o coordenador Emilson Araújo, o evento costuma reunir entre 600 e 700 pessoas.

“O ritmo principal da casa é o bolero, que é muito pedido pelo nosso público. Teremos ainda a participação especial do cantor Athayde Muller e banda, a partir das 16h“, ressalta Araújo.

No sábado (12), às 14h, a agenda continua no Centro Social Ruínas de Paricatuba, distrito que pertence ao município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus, em linha reta). No local, serão oferecidos os projetos da SEC “Mania de Ler” - que levará bibliotecas volantes ao município, com obras para o público infanto-juvenil – e “É Hora de Brincar”, com atividades recreativas para as crianças e pintura facial.

A programação ainda inclui um sorteio para um ensaio fotográfico nas Ruínas de Paricatuba, que vai contemplar a comunidade do local, e também exibição de curtas-metragens de temática infantil.

Ainda no sábado, às 19h, o Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, Centro de Manaus) recebe a apresentação de “Pneumático”, com Klinger Trindade. O espetáculo mostra a interação do artista com um pneu que tem as medidas para comportar um caminhão e fala do diálogo entre um corpo vivo e um objeto simples. A entrada é gratuita.

No domingo (13/01), o Largo de São Sebastião terá uma programação especial a partir das 14h, com Feira Criativa, Feira Gastronômica e os projetos “É Hora de Brincar”, “Mania de Ler” e “Roda na Praça”. Este é um projeto independente, composto por artistas locais de diferentes linguagens artísticas, como: palhaço, dança contemporânea, dança aérea, circo e performance. A programação no Largo segue até 19h.

A Feira Criativa contará com itens de artesanato, decoração, joias e acessórios. Participarão os empreendimentos “Mel e Bia Laços”, “Mimos da Beca”, Lully Artes”, “Alquimia Hippie” e “Memória do Plástico”. Já a Feira Gastronômica terá participação da “Foodbike Flora Doces”, “Empanada Chilenas”, “Duas Irmãs Browneria” e “Krep’s Suíço”.

Teatro Amazonas – A partir do dia 17, o Teatro Amazonas retoma a agenda de eventos para 2019. Em janeiro, todos os eventos têm classificação livre. Nos dias 17, 30 e 31, às 20h, a Orquestra Amazônica, formada por membros da Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) e Amazonas Filarmônica, apresenta obras de compositores como Mozart, Villa Lobos, Villani-Côrtes, Claudio Santoro e César Guerra-Peixe. A entrada custa R$ 60 (R$ 30 a meia) para plateia e frisas; e os demais assentos são gratuitos.

O primeiro concerto terá regência da maestrina Elena Koynova e os outros dois, nos dias 30 e 31, serão regidos pelo maestro Marcelo de Jesus. “A minha grande paixão é fazer crossover entre os vários estilos de música, pois, para mim, a música é uma só, e quando ela é boa, vale a pena investir”, revela Elena.

Integrante da Amazonas Filarmônica desde 1999, a maestrina e violinista, também atua na OCA desde 2002 e na Orquestra Experimental do Amazonas, além de ser regente da Camerata Amazônica. “Estou muito feliz pelo convite para reger a Orquestra Amazônica e acredito que o público irá se divertir neste concerto”, afirma.

A Orquestra, formada por doze músicos, foi montada especialmente para estes espetáculos e também para aproveitar a Temporada de Cruzeiros, em Manaus, oferecendo uma programação para os amazonenses e turistas que visitam a capital.

O Teatro Amazonas ainda terá um show especial para comemorar os 25 anos de carreira do cantor Salomão Rossy, no dia 25 de janeiro, com entrada gratuita, às 20h. Dividido em duas partes, o espetáculo contará com um repertório de toadas e de músicas que consagraram o cantor em festivais de música. O evento também apresentará o retorno do Cordão de Marambaia, após um hiato de dois anos. O grupo tocará ritmos como o beiradão, carimbó, guitarrada e outros.

“Na primeira parte, eu canto as músicas que fizeram a minha trajetória nos festivais, contando com dois percussionistas e um violão solo. Na segunda parte, após um intervalo de 15 minutos, faremos um show com retorno do Cordão de Marambaia no palco do Teatro Amazonas”, destaca o cantor.

Colônia de Férias – A segunda edição da Colônia de Férias da SEC, que acontecerá entre 17 e 27 de janeiro, também fará parte da programação do mês de janeiro. Serão oferecidas atividades recreativas em diversos espaços culturais da capital. Neste ano, a colônia apresentará às crianças a importância das profissões, além de trabalhar o raciocínio lógico, a expressão oral e corporal.

Em breve, a secretaria divulgará o link para as inscrições, que serão gratuitas e feitas pela internet.

