'Uma Tarde no Museu': projeto mostra a história de Manaus a crianças

Manaus - O Museu da Cidade de Manaus passa, a partir desta quinta-feira (10), a receber crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade em bairros periféricos da capital, além daquelas atendidas por organizações sem fins lucrativos, por meio do projeto "Uma Tarde no Museu".



A iniciativa é da prefeitura de Manaus por meio do Fundo Manaus Solidária. O Museu está localizado no Paço da Liberdade, Centro Histórico.

Oito salas do Museu da Cidade de Manaus retratam a vida cotidiana, a identidade e a cultura de gerações passadas, por meio de exposições de longa e curta duração, utilizando-se da interatividade para contar a história da capital amazonense. É possível a partir de textos, sons e imagens com caráter educativo, lúdico e dinâmico, atraindo a atenção, o olhar e a sensibilidade dos visitantes.

De acordo com o diretor do museu, Leonardo Novelino, com essa iniciativa da prefeitura, o Museu de Manaus passa a ser o segundo lar dos manauaras e daquelas pessoas de outros municípios e estados que moram na capital amazonense.

“Esse projeto beneficia o povo manauara. Hoje, por exemplo, na abertura do projeto, crianças da instituição Lar Batista Jannel Doyle, localizado no Mauazinho, Zona Leste de Manaus, conheceram um pouco da história de Manaus pela primeira vez. Então é uma missão importantíssima, é uma formação de público, formação do caráter e formação da educação dessas crianças”, disse.

O Museu está localizado no Paço da Liberdade, Centro Histórico de Manaus | Foto: Márcio Melo/ Em Tempo

Ainda de acordo com o diretor do museu, apesar do projeto ter o foco em crianças que se encontram em situações de vulnerabilidade, toda a população de Manaus está convidada para conhecer o espaço cultural.

“A população pode trazer os filhos e netos para conhecer o museu. E isso é importante porque cria relação entre pai e filho na visita, pois eles conhecerão histórias interessantes da cidade. E esse presente quem ganha é a população, com um museu que possui tecnologia que faz parte das novas gerações. ”

Quem desejar visitar o Museu da Cidade de Manaus, as atividades são realizadas de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Agendamento de escolas e grupos são feitos pelos telefones (92) 3622-4991 e Whatsapp (92) 98822-4497.

Veja reportagem feita no Museu da Cidade de Manaus:

Leia mais

CSU do Parque Dez recebe aulão de lutas fit neste sábado (12)

Prefeitura orienta sobre fechamento de ruas para festas de Carnaval