Série ‘Família Soprano’ comemora 20 anos de história

Aclamada pela crítica como uma das melhores séries de televisão de todos os tempos, “Família Soprano” celebrou nesta quinta-feira (10) seu 20º aniversário. Para comemorar a data, o canal HBO Signature transmitirá, entre os dias 14 e 20 deste mês, uma maratona com todos os episódios.

Será exibida uma temporada por dia - com exceção da sexta temporada, que será dividida entre os dias 19 e 20 de janeiro. E, no dia 21, o público poderá conferir um especial com os dez melhores episódios de toda a série.

Criada por David Chase, “Família Soprano” exibe um olhar intimista sobre aspectos da própria família e vida pessoal do autor. Estrelada pelo falecido ator James Gandolfini, a série continua a cativar fãs ao redor do mundo. A história segue a vida de Tony Soprano, um líder da máfia ítalo-americana em Nova Jersey, que trava uma batalha constante para encontrar o equilíbrio entre a vida como criminoso e pai.

Com 86 episódios, “Família Soprano” conseguiu não só criar uma nova tendência, com seu roteiro inovador, mas também tornar-se referência para toda uma geração.

Durante os oito anos em que esteve no ar, a série foi indicada para mais de 300 prêmios e ganhou mais de 100, incluindo o Globo de Ouro, o Emmy Awards e o Peabody Awards. Além disso, a Writers Guild of America, a TV Guide, e a revista Rolling Stone nomearam “Família Soprano” como a melhor série de televisão da história.

Todos os episódios das seis temporadas de “Família Soprano” estão disponíveis na HBO Go.

