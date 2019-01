Praça 14 de Janeiro comemora aniversário com quatro dias de festa

| Foto: Divulgação

Manaus - Quatro dias de festa marcam a programação do aniversário de 134 anos do bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul. As comemorações iniciam ainda nesta sexta-feira (11), com a Rainha Gay 2019, e seguem até segunda, 14, com muito samba e forró.

A festa acontece na área externa e interna da quadra da Escola de Samba Vitória Régia, na rua Jonathas Pedrosa. O evento tem apoio da Prefeitura de Manaus.

Nesta sexta, às 21h, a Rainha Gay abre os festejos do bairro com show de Du Barranco. Em seguida, animam a festa DJ Popo Lisboa, Bateria Berço do Samba, com o Concurso da Rainha Gay, e Leninha, a princesinha do bolero, encerrando a noite, por volta das 3h.

A partir das 23h20, a bateria Berço do Samba assume a festa e comanda os parabéns para o bairro com a apresentação dos casais de mestres-salas e porta-bandeiras | Foto: Divulgação

No sábado, 12, a roda de samba acontece dentro da quadra da escola, com o grupo Vem K Sambar. Já no domingo, 13, na área externa, a programação inicia às 20h e fica por conta do grupo Pão Torrado, Samba de Quintal, Auzier e Faixa Nobre, Piolho de Cobra e DJs.

A partir das 23h20, a Bateria Berço do Samba assume a festa e comanda os parabéns para o bairro com a apresentação dos casais de mestres-salas e porta-bandeiras, corte adulta e mirim e passistas. Já na área interna da quadra, às 21h, se apresentam Xandinho da Sanfona, DJs, Rabo de Vaca e Guto Lima e banda.

E na segunda, 14, dia do aniversário do bairro e último dia dos festejos, a partir das 20h, fazem o show o grupo Vem K Sambar, Jardel Santos, Feras do Forró e a Bateria Berço do Samba.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Quatro bandas de forró agitam a noite de quinta (10) no Kangalha

Banda do Boulevard reverencia tolerância e respeito às diferenças