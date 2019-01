Maisa Silva na Globo? Atriz é cotada para novelas da emissora carioca

Próxima de atingir a maioridade, a atriz Maisa Silva, de 17 anos, nos últimos anos, não foram poucas as vezes em que surgiram rumores de que a Globo estaria disposta a tirar tanto Larissa Manoela como Maisa do canal de Silvio Santos. A primeira ainda tem um vínculo consolidado com o SBT, mas Maisa, por sua vez, teria maior facilidade para deixar a emissora na qual trabalha desde pequena. As informações são do site TV Foco.

De acordo com o colunista Fefito, da Jovem Pan, a Globo segue interessada em contar com Maisa no seu elenco de artistas, e já planeja realizar uma oferta para tirá-la do SBT em 2020, quando a atriz irá completar 18 anos. A ideia inicial da emissora é escalar Maisa para as novelas da casa.

Vale lembrar que, em setembro do ano passado, ela apareceu pela primeira vez na emissora carioca durante uma participação no Conversa com Bial, que registrou boa audiência na ocasião. Esse teria sido o primeiro indicativo de uma aproximação entre a atriz e a Globo.

