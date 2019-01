Veja as bandas e blocos confirmadas e atualizadas do Carnaval 2019

Em 2019 o Carnaval de Manaus contempla o tradicional público das marchinhas, passeia por programações infantis e oferece até música eletrônica | Foto: Ione Moreno





Manaus – A maratona de Carnaval no Brasil já começa em janeiro e só deve terminar no final do mês de março. Na capital do Amazonas dezenas de bandas e blocos já começam a confirmar as datas em que serão realizadas e convocam os foliões a se programar para não perder nenhum momento da maior festa popular do país.

Acompanhe o calendário atualizado das principais bandas e blocos de Manaus e aproveite para se programar durante os próximos três meses de festa. Confira:

11 de janeiro – Hoje à noite é nossa

Com quatro atrações, entre música eletrônica, axé, pagode e samba, o esquenta da Banda (Hoje a noite é nossa) já tem data marcada para sacudir o público. Ela tem a responsabilidade de ser a primeira festa de Carnaval em 2019.

A festa acontece no Posto do Parque 10, localizado na Avenida Mário Ypiranga. O evento acontece a partir das 17h do dia 11 de janeiro e vai até às 3h da madrugada do dia 12 de janeiro. Os ingressos custam a partir de R$ 20.

12 de janeiro – Bloco da Pimentosa

O Bloco da Pimentosa chega para acender o fogo dos foliões em 2019 e gritar por liberdade de expressão para quem gosta de Carnaval. Conhecido por concentrar um grande público LGBT, este ano o evento convoca os participantes a comparecerem com frutas nas cabeças, fantasias, glitter e toda irreverência possível. O intuito é fazer com que todos coloquem para fora "as suas feras".

Com muito axé, funk e pop, a festa conta ainda com 7 Dj’s que prometem balançar a pista de dança. O Bloco da Pimentosa acontece no dia 12 de janeiro, no Posto do Parque 10, localizado na Avenida Mário Ypiranga.

13 de janeiro – Esquenta da Banda LGBT Folia



Neste domingo (13), no Centro de Manaus, acontece o Esquenta da LGBT Folia – A Banda, com início às 17h na rua José Clemente. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Manaus e a entrada é gratuita.

Os foliões poderão doar um quilo de alimento que deverão ser entregues às instituições filantrópicas filiadas à Associação da Parada do Orgulho LGBT de Manaus (APOLGB).

Na programação, shows da banda Impakto e Forró de Cheiro tocando o melhor do forró, swingueira, calypso e, claro, carnaval. A Banda de Metal ficará responsável pelas marchinhas e samba, já os Dj's Gabriel Medeiros e Thayza Rodrigues comandarão as pick-ups com tribal, pop, funk, forró calypso e, ainda, as Pink Pocs Yaago Poc’s, Rick Dias e Mr. Caio.

O Esquenta do LGBT Folia – A Banda, contará também com shows de Stefanela D’Lamore, Kemilly Sthifler e desfile das personalidades da Parada do Orgulho LGBT 2018 (Drags, Lésbicas, Travestis e Gay), além da participação especial de Andrea Brasil. O Esquenta será apresentado por Brenda Lamask e Gerson Neto

18 de janeiro – Cauxi Eletrizado

No próximo dia 18, a banda Cauxi Eletrizado realiza seu primeiro bailinho de Carnaval, a partir das 20h, no Bar Palafita, localizado no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA). A programação contará com a apresentação das bandas Alaídenegão, Cabocrioulo e Tucumanus, trazendo releituras de marchinhas, frevos e clássicos do samba. A entrada custa R$ 20.

18 de janeiro – Esquenta do Bloco do Imperador

O Esquenta do Bloco do Imperador também promete agitar os foliões durante a chegada do Carnaval. A festa acontece a partir das 23h na rua Ouro Preto, do bairro Coroado. A entrada no local custa R$10 e o som fica por conta das marchinhas de carnaval, além de muito funk e forró.

20 de janeiro – Esquenta do Bloco dos Infiéis



No dia 20 de janeiro o Carnaval de Manaus também conta com a diversão do Esquenta do Bloco dos Infiéis. O movimento que já vem se tornando tradição em Manaus, acontece em 2019 no Dokas Lanche Santo, localizado na rua Evangelista Braw, no bairro Santo Antônio.

A festa começa às 16h e deve entrar pela madrugada, com um palco montado na rua onde devem se apresentar diversas atrações. A entrada no evento é gratuita.

20 de janeiro – Banda da Andrea Brasil

Comemorando 16 anos de sucesso no Carnaval Manauara, a Banda da drag queen Andrea Brasil agita mais uma vez o Centro da cidade. Esse ano a festa acontece no dia 20 de janeiro a partir das 16h, e a entrada será pela lateral do Teatro Amazonas.

Com entrada gratuita, a folia conta com duas atrações de forró, dois Dj’s de música eletrônica, nove grupos de dança, além de sete shows realizados por drag queens da cidade. A entrada na banda é gratuita.

26 de janeiro – Feijoada da Furiosa

A tricampeã do Carnaval de Manaus, Escola de Samba Reino Unido da Liberdade, convoca os amantes do samba de raiz para fazer parte da Feijoada da Furiosa, uma das mais tradicionais do estado.

A roda de samba acontece no dia 26 de janeiro, a partir do meio-dia, na rua Maria Lorentina, localizada no Morro da Liberdade – Zona Sul de Manaus.

A entrada é livre para todos os públicos e o valor da feijoada é de R$ 50 (pista) e R$ 70 (camarote).

2 de fevereiro – Bloco Leva Eu

Após um jejum de quase 10 anos sem promover o tradicional Bloco Leva Eu, a Fábrica de Eventos mais uma vez promove a festa na cidade para matar a saudade dos que curtem uma verdadeira micareta.

A festa acontece no dia 2 de fevereiro e em 2019 promete uma megaestrutura nunca vista antes. Os festejos devem acontecer no Porto da cidade, localizado no Centro. As atrações e valores sobre ingressos devem ser divulgados pela Fábrica de Eventos até o final do mês.

9 de fevereiro – Baile do Hawaii



Símbolo do Carnaval em Manaus, o Baile do Hawaii já conta com mais de 10 anos de histórias entre edições épicas que anualmente marcam os foliões. Em 2019 a festa acontece no dia 9 de fevereiro, tradicionalmente no Tropical Hotel, localizado na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra – Zona Oeste da capital.

Esse ano o evento tem início às 22h, e os valores para ter acesso à folia são de R$ 100 (pista), R$ 160 (frontstage) e R$ 560 (camarote).

10 de fevereiro – 5ª Maratona Kids (Corrida Fantasy)

Entre as dezenas de bandas de carnaval que acontecem em Manaus no Carnaval de 2019, há também as atrações para a criançada. Esse ano a 5ª edição da Maratona Kids (Corrida Fantasy) acontece no dia 10 de fevereiro e convoca pais e filhos para um carnaval cheio de cores e fantasias.

O evento reúne crianças de 0 até 13 anos de idade em uma passeata que recebe todos os pequenos fantasiados de acordo com sua imaginação. A maratona acontece na Fundação Vila Olímpica, localizada na Avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro.

A folia começa às 16h e o valor para brincar custa R$50 por criança.

16 de fevereiro – Banda das Candinhas

Em 2019, a Banda das Candinhas, que acontece na Rua Uirapuru, do bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, está marcada para o dia 16 de fevereiro, a partir das 14h. A banda chegou a reunir cerca de 3 mil foliões no ano passado. A entrada será gratuita.

No mesmo local,às 12h do dia 3 de fevereiro, a banda também fará o lançamento de seu abadá oficial em uma feijoada. O evento contará com bingo, rifas, DJs e diversas atrações musicais. A entrada custa R$ 10. Para mais informações é só entrar em contato com a organização do evento pelo telefone (92) 981788701.

16 de fevereiro – Bloco do Pirão

No sábado 16 de fevereiro às 15h também acontece mais uma edição do Bloco do Pirão e a folia vai até às 7h do domingo (17). A festa acontece na Praia da Lua, e a travessia é feita de lancha pela Marina do Davi, no final da Estrada da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

Esse ano os foliões pagam apenas a travessia na embarcação, que custa R$7, já na praia a entrada é gratuita. Em 2019 o Bloco do Pirão celebra o aniversário de 5 anos do movimento. Ao todo serão 15 atrações musicais a passar pelo palco do Bloco entre ritmos como o beiradão, o technobrega, o brega, o carimbo, as marchinhas de carnaval e ainda muita música eletrônica.

A área do Bloco do Pirão está totalmente aberta para receber barracas e formar um verdadeiro acampamento de carnaval. A direção do evento convida os foliões a dormir na praia e aproveitar a festa até o sol raiar.

23 de fevereiro – Banda da Bica

Consolidada como uma das bandas mais tradicionais da capital do Amazonas, a famosa Banda da Bica arrasta centenas de pessoas que, anualmente, brincam o Carnaval no Centro Histórico de Manaus.

Reunindo foliões manauaras e de várias partes do mundo, em 2019 a Banda da Bica acontece no dia 23 de fevereiro, na Rua 10 de Julho, bem ao lado do Teatro Amazonas, no Centro da cidade. O evento começa às 16h e o acesso à área é gratuito. Não é permitido entrar com garrafas de vidro no perímetro da banda.

23 de fevereiro – Banda da Difusora

Trazendo cinco atrações ao palco, outra grande banda tradicional em Manaus já confirmou data para a folia. A Banda da Difusora, acontece no Centro de Manaus, na Avenida Eduardo Ribeiro, no dia 23 de fevereiro. O acesso ao local é gratuito e a festa começa a partir das 16h.

Esse ano sobem ao palco da festa as bandas Marrakesh, Os Embaixadores, Bateria do G.R.E.S Aparecida e ainda Júnior e Banda.

24 de fevereiro – Banda do Boulevard

Com o tema “Sou Diferente. Somos Iguais”, a Banda do Boulevard escolheu o Carnaval de 2019 para levantar a bandeira contra o preconceito e a homofobia. A festa também já tem data marcada e acontece no dia 24 de fevereiro, no Boulevard Álvaro Maia, Zona Sul da capital.

O acesso ao local também é gratuito e a festa acontece a partir das 16h.

2 de março – Desfile das Escolas

No dia 2 de março, cerca de 30 mil pessoas devem lotar o Sambódromo de Manaus, para assistir ao desfile das agremiações do Grupo Especial – evento que oficializa o Carnaval na capital do Amazonas.

O desfile pelo título de campeã em 2019 deve começar por volta das 20h, com previsão para finalizar nas primeiras horas da manhã do dia 3 de março.

O acesso ao local é gratuito e é necessária muita atenção e cuidado com crianças por conta da gigante movimentação de pessoas.

2 de março – Bloco do Bocal Queimado

Contando com um repertório diversificado, a 9ª edição do Bloco do Bocal Queimado, que acontece na Rua Y do bairro Nova Esperança, Zona Oeste da capital, contará com entrada gratuita, a partir das 15h do dia 2 de março. A tradicional festividade já contou com a presença de aproximadamente 4 mil foliões em edições passadas.

3 de março – Bloco das Piranhas

Em 2019, o tradicionalíssimo Bloco das Piranhas chega mais uma vez dando um show de irreverência e humor contra o preconceito. Apresentando o tema “Pra folia e alegria não importa a fantasia”, a bandeira do evento é uma crítica à homofobia e convoca a população para pular no verdadeiro espírito de Carnaval.

A festa acontece no dia 3 de março, na Arena da Amazônia. O acesso ao evento é pago e os ingressos devem ser vendidos na entrada do evento. Ainda não há informações sobre o preço.

3 de março – Bloco do Vieiralves

O ritmo sertanejo estará muito bem representado no Carnaval de 2019 com a participação da dupla João Victor e Rodrigo, em mais uma edição do Bloco do Vieiralves. Esse ano a festa acontece no dia 3 de março e promete mais uma vez reunir centenas de pessoas na Zona Centro-Sul da cidade.

Além da dupla sertaneja, o Bloco do Vieiralves também oferece muita música eletrônica durante toda a noite. O preço dos ingressos para fazer parte da folia ainda não foi divulgado.

4 de março - Bloco do Caldeira

O Centro da cidade deve continuar fervendo durante toda a folia. Ainda no Centro Histórico de Manaus, a Banda do Caldeira acontece no dia 4 de março e promete trazer à tona o verdadeiro "Carnaval de rua".

A festa acontece na sede do bar, localizado na rua José Clemente, a partir das 16h. O evento vai trazer o melhor do samba de raiz e marchinhas de Carnaval. O acesso ao local também é gratuito.

5 de março – Banda do Galo

Marcando o Carnaval manauara como uma das maiores celebrações, a Banda do Galo já confirmou as festividades para 2019. A folia deve acontecer no dia 5 de março, na área do Sambódromo de Manaus, localizado na Avenida Pedro Teixeira, Zona Centro-Sul de Manaus.

A tradicional marcha dos foliões acontece por vários quilômetros até completar todo o percurso da via. No espaço, um palco oficial além de diversas outras vertentes de música, devem compor o cenário da Banda do Galo. O acesso ao local também é gratuito.

Serão mais de 40 atrações, 3 trios elétricos e 5 palcos distribuídos pelo espaço. A entrada será gratuita, mas também os organizadores em breve também venderão ingressos para área VIP.

5 de março – Banda do Parque 10

Conhecida por reunir todos os tipos de público em um só lugar, a Banda do Parque 10 realiza as comemorações de Carnaval no dia 5 de março. Esse ano a festa acontece na Avenida Perimetral e deve colorir a pista de dança com os tradicionais abadás da banda para quem preferir ficar em uma área mais reservada.

Na área aberta para todos os públicos, a festa começa às 14h e deve entrar pela noite. Entre as atrações, muita marchinha de Carnaval, música nortista, axé e pop devem embalar a ocasião. Os ingressos ainda não foram divulgados.

