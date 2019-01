Chris Pratt anuncia noivado com Katherine Schwarzenegger

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger estão noivos. O casal está pronto para oficializar a união depois de um romance em que também passaram bastante tempo com Jack, de seis anos, filho do ator.Pratt compartilhou a novidade com uma foto dele e de Katherine no Instagram.

"Querida Katherine, tão feliz que você disse sim! Estou muito feliz de casar com você. Orgulhoso de viver corajosamente na fé com você. Aqui vamos nós!", escreveu ele na legenda. Na imagem, é possível ver o anel de noivado que o ator deu a ela.

A notícia do noivado veio alguns dias após Pratt ajudar Katherine a se mudar de sua casa em Santa Monica, Califórnia (EUA), na sexta-feira (11), segundo a revista "People".

Os dois foram vistos pela primeira vez juntos no Dia dos Pais quando fizeram um piquenique em um parque. Posteriormente, foram vistos em Los Angeles e saindo com Jack. Pratt e Katherine estão juntos desde junho de 2018.

Chris Pratt foi casado por oito anos com a atriz Ana Farris. Eles se separaram em agosto de 2017, e o anúncio, que pegou os fãs de surpresa, veio e um comunicado no Facebook de cada um dos atores.

