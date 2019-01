Gargalo vira 'point' dos forrozeiros nesta segunda no Vieiralves

O ingresso custará R$ 20, mas tem a famosa lista #free | Foto: Divulgação

Manaus - Se você é daquele tipo de forrozeiro que admira o forró tradicional, pé de serra e com raízes tipicamente nordestinas, o Gargalo será o seu destino na noite desta segunda (14). A festa, realizada em parceria com a Pimpão Entretenimento, acontece toda semana na Av. Rio Branco, nº12, no Vieiralves.

Pelo palco, vão passar quatro bandas locais de sucesso: Balanço da Sanfona, Rabo de Vaca, Forró Ideal e Forró Peneirado, que inicia o happy-hour às 19h.

O ingresso custará R$ 20, mas tem a famosa lista #free. Quem colocar seu nome nela, através do número de WhatsApp (99154 - 4664) não paga até 00h. E tem promoções especiais pra você curtir a noite.

O chopp Brahma vai custar R$ 4,99, das 18h às 21h; Já o balde com 12 long necks da marca sai por R$ 90. E na área externa, quem pedir as cervejas Original e Brahma Extra (600 ml) paga apenas R$ 8,99 cada, até às 22h.

Wilson Monteiro, sócio proprietário e um dos organizadores do evento, garante que o ambiente é espaçoso, seguro e ‘lotado’ de gente bonita.

“Toda semana recebemos novos visitantes que se encantam com a estrutura da casa e com o som de alta qualidade que as bandas produzem. Não é a toa que o Pé de Serra do Gargalo, está consolidado como a festa oficial dos forrozeiros no ínicio da semana. Pra quem ainda não conhece, essa será uma boa oportunidade” convida ele.

A banda Rabo de Vaca, liderada por Adriana Feghaly e Riquinho, inicia a noite com um repertório bem diversificado. A nova música de trabalho "Chama na pressão", "Borracha", "Se eu tiver solteiro" "e "Jogo do amor", são alguns dos sucessos que o público vai ouvir. Uma seleção de músicas de funknejo completa o set-list.

Serviço:

O quê: Vamos dançar forró - Pé de Serra do Gargalo com Balanço da Sanfona, Rabo de Vaca, Forró Ideal e Forró Peneirado

Quando: 14/01 (Segunda-feira)

Quanto: R$ 20 (Com nome na lista, não paga até 00h)

Onde: Gargalo Sport Beer - Avenida Rio Branco (esquina com Rio Içá), nº12, Vieiralves - Zona Centro-Sul.

Horário: 19h

Informações: (92) 3308 - 9529/99154 - 4664 (WhatsApp).

