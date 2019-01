Confira os novos horários de funcionamento de espaços culturais da SEC

Novos horários foram determinados levando em conta os dias em que os espaços recebem maior visitação de público | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria de Estado de Cultura (SEC) começa a implantar, a partir desta segunda-feira (14), um cronograma de manutenção regular dos espaços que são administrados pelo órgão, estabelecendo um dia da semana para passarem por limpeza e vistoria geral.

Para isto, novos horários foram determinados levando em conta os dias em que os espaços recebem maior visitação de público.

“Além de separarmos um dia para manutenção, também fizemos a adequação dos horários e dias em que estes espaços são mais visitados, tendo como base os indicadores culturais que eles nos fornecem”, afirmou o secretário estadual de Cultura, Marcos Apolo Muniz. Segundo ele, a manutenção regular destes espaços históricos é de suma importância para que continuem funcionais e aptos a receber o público, com segurança e conforto.

Por conta do novo cronograma, o horário de funcionamento de alguns espaços foi alterado. O Teatro Amazonas abrirá de terça-feira a sábado, das 9h às 17h, e aos domingos, das 9h às 14h, fechando para manutenção às segundas-feiras.

No caso dos centros culturais, abrirão de terça-feira a domingo, das 15 às 21h: Casa das Artes e Galeria do Largo. De segunda a sábado, das 9h às 17h, obedecendo aos dias de fluxo maior de visitantes: Usina Chaminé e Povos da Amazônia. Os Palácios da Justiça e Rio Negro funcionarão de terça a sábado, das 9h às 17h, e aos domingos, das 9h às 14h.

As bibliotecas administradas pela SEC permanecem com o mesmo horário de funcionamento. As salas de leitura dos Centros Estaduais de Convivência funcionarão de segunda a sexta-feira.

Confira os horários dos espaços:

Teatro Amazonas - Terça a sábado – 9h às 17hDomingos – 9h às 14h.

Bibliotecas

Biblioteca Pública do Amazonas

Segunda a Sexta – 8h às 17h.

Biblioteca Braille Segunda a Sexta – 8h às 17h.

Biblioteca Fred Góes (Liceu de Parintins) - Segunda a Sexta – 8h às 12h e 14h às 18h | Sábado – 14h às 18h.

Biblioteca Thalia Phedra Borges Dos Santos - Segunda a Sexta – 8h às 17h.

Biblioteca Padre Agostinho Caballero Martin - Segunda a Sexta – 8h às 14h.

Biblioteca Genesino BragaSegunda a Sexta - 8h às 17h.

Biblioteca Mário Ypiranga Monteiro Segunda a Sexta – 9h às 15h.

Sala De Leitura Centro Estadual De Convivência Do Idoso - Segunda a Sexta – 8h às 17h.

Sala De Leitura |Centro Estadual De Convivência Magdalena Arce Daou Segunda a Sexta – 8h às 20h.

Sala De Leitura |Centro De Convivência Da Família Padre Pedro VignolaSegunda a Sexta – 8h às 20h.

Centros Culturais

Usina Chaminé - Segunda a Sábado – 9h às 17h.

Casa Das ArtesTerça a Domingo – 15h às 21h.

Palácio Da JustiçaTerça a Sábado – 9h às 17h | Domingo – 9h às 14h.

Palácio Rio NegroTerça a Sábado – 9h às 17h | Domingo – 9h às 14h.

Galeria Do Largo Terça a Domingo – 15h às 21h.

Povos Da AmazôniaSegunda a Sábado – 9h às 17h.

Museus

Museu Casa Eduardo Ribeiro - Terça a Sábado – 9h às 14h.

Museu Do Seringal Vila Paraíso - Terça a Domingo – 9h às 15h30.

Palacete ProvincialTerça a Sexta – 9h às 17h | Sábado e Domingo – 9h às 14h.

Liceu de artes e oficios Claudio Santoro

Centro de Convenções de Manaus – Sambódromo | Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, em Manaus - Cursos Livres e de formação: Segunda a sexta – 8h às 11h30 e de 13h30 às 17h.

Centro Cultural Amazonino Mendes |

Liceu De Artes Ofícios Claudio Santoro em Parintins Visitação e Serviços:Segunda a Sexta – 8h30 às 11h e de 14h30 às 17h/ Sábado, de 14h30 às 18h

Praças e Parques

Praça Antônio Bittencourt (Praça do Congresso )Não tem portão Administrativo – Segunda a Sexta – 8h às 21h e Sábado e Domingo – 15h às 21h .

Parque Rio NegroPortões Abertos – Segunda a Segunda – 6h às 22h | Administrativo – Segunda a Sexta – 8h às 21h e Sábado e Domingo– 15h às 21h.

Parque Senador Jefferson PéresPortões Abertos – Segunda a Segunda – 6h às 22h | Administrativo –Segunda a Sexta – 8h às 21h e Sábado e Domingo– 15h às 21h.

Praça Heliodoro Balbi Não tem portão Administrativo – Segunda a Sexta – 8h às 21h e Sábado e Domingo – 15h às 21h.

