A foto mais curtida do Instagram: entenda a polêmica do ovo

O perfil “Egg Gang” (gangue/grupo do ovo- tradução livre) está dando o que falar nas redes sociais. Isso porquê a conta foi criada para bater os 18 milhões - recorde de Kylie Jenner, por ter a foto mais curtida no Instagram. O perfil do ovo, conseguiu mais de 35 milhões de cliques, tirando o recorde da socialite, nesta segunda-feira (14).

A "egg gang" chamou os seguidores para se unir a campanha e vencer o recorde atual. “Vamos criar um recorde juntos e ter a foto mais curtida do Instagram. Vamos vencer o recorde atual, mantido por Kylie Jenner (18 milhões)! Nós vamos conseguir”.

A publicação de Kylie Jenner, que até então batia o recorde na rede, foi publicada em 6 de fevereiro de 2018, na qual mostra a mãozinha da pequena Stormi, que tinha acabado de nascer.

Veja os posts:

