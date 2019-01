Expulso do BBB 19, lutador revela o que motivou a saída do reality

O BBB 19 estreia oficialmente nesta terça-feira (15), mas já vem causando polêmica principalmente pela expulsão repentina do BBB Fábio Alano, lutador de jiu-jítsu. As informações são do site TV Foco.

Em um stories transmitido pelo Instagram, o lutador revelou o real motivo de sua eliminação antes da estreia do reality: “Tinha contrato vigente e acabei não informando a emissora porque foi tudo em cima da hora. Muita intensidade e informação chegando. Acabou se percebendo que violava as cláusulas e isso gerou minha eliminação”.

Ele continuou: “Fiquei triste, decepcionado porque realmente achei que chegaria nas finais. Mas, bola para frente, vida que segue. Tenho que fazer o que mais amo que é o jiu-jítsu. Tenho que treinar para o campeonato”.

Fábio fez questão de isentar a patrocinadora que o apoia nos torneios: “Minha patrocinadora não tem culpa de nada. Eles mais me ajudaram nesse processo de começo, meio e fim. Só tenho que agradecer a oportunidade”.

A Rede Globo pegou todo mundo de surpresa quando no sábado soltou a nota sobre a eliminação do BBB, ainda gerou uma série de especulações já que se limitou em argumentar a expulsão do candidato por “Comportamento inadequado”.

A Globo também disse que não substituirá o candidato por outro e manterá o número de 17 confinados na casa mais vigiada do Brasil.

